Приватизация Приватбанка в Дии: смогут ли украинцы на ней заработать

О необходимости приватизации Приватбанка начали говорить уже вскоре после его перехода в государственную собственность. Эти идеи высказывались как в правительстве, так и в Нацбанке. Кабмин стремится вернуть деньги, вложенные для спасения банка, а регулятор видит риски от чрезмерного государственного влияния на банковский сектор. В этом году НКЦБФР представила свой план приватизации учреждения, предусматривающий привлечение широкого круга частных инвесторов. Смогут ли украинцы заработать на такой приватизации и реалистично ли ее проведение, разбирался «Минфин».

Как должна пройти приватизация

В целом капитал Приватбанка состоит из 736 млн простых акций. Разместить же предлагается 7% от их общего количества — 51,5 млн. Начальная цена одной акции составит 300 грн. Таким образом, в целом будет размещено акций на 18 млрд грн.

Сам же Приват, исходя из такой стоимости одной акции, оценивается в 220,8 млрд грн. По текущему курсу это чуть более $5 млрд. Дыра же в финансах учреждения, вызванная выводом средств ее бывшими владельцами, во время национализации оценивалась в $5,5 млрд или ориентировочно 140 млрд грн. Таким образом, нынешняя оценка банка в гривне существенно выше суммы финансовых вливаний в него в гривне, но ниже в долларовом эквиваленте.

В то же время, согласно плану приватизации, 300 грн — это не окончательная сумма, которую можно будет получить за каждую акцию. Предполагается, что IPO состоится через Дию по принципу аукциона. Каждое физическое лицо, которое решит купить акции, самостоятельно укажет сумму, которую готово за них заплатить. Например, при стартовой цене 300 грн за акцию вы сможете сделать заявку на 10 акций по 350 грн за штуку. Или 400 грн, или еще больше.

Средства, которые граждане будут готовы заплатить за участие в IPO, нужно будет разместить на специальном счете в одном из государственных банков. Максимальная сумма, на которую одно лицо сможет купить акции — 400 тыс. грн. Далее, когда все заявки будут собраны, произойдет подсчет средней стоимости одной акции. Заявки, которые будут соответствовать средней цене или окажутся выше нее — будут удовлетворены. Тем же, кто предложит более низкую цену — просто вернут деньги.

Таким образом, тем, кто планирует купить акции во время размещения, придется поднимать ставку, ведь сколько денег предлагают другие, останется неизвестным.

После объявления результатов размещения, акции новых владельцев будут переведены на их счет в ценных бумагах. Также будет происходить торговля акциями Привата на биржах. Поэтому здесь важно уточнить, что Дія будет выступать исключительно как площадка аукциона. На ее счета деньги не попадать, акции она не хранить. Подобным образом приложение уже выступает как маркетплейс для приобретения ОВГЗ.

Реалистичен ли такой сценарий приватизации

Специалисты, с которыми пообщался «Минфин», видят положительный аспект в размещении акций именно через Дию, ведь уже есть однозначно положительный опыт ее использования для торговли ОВГЗ.

«Продажа акций Приватбанка через приложение Дия может стать одним из первых технологических примеров „народного инвестирования“ в Украине. Простой доступ через смартфон способен привлечь большое количество физических лиц, которые ранее не имели опыта покупки акций, но являются потребителями банковских услуг и, в частности, клиентами Приватбанка. Многое будет зависеть от того, насколько понятной и простой будет сама процедура покупки», — отмечает руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко.

Также, по словам финансового аналитика инвестгруппы ICU Михаила Демкива, благодаря военным облигациям огромное количество украинцев впервые в жизни купили настоящие ценные бумаги. «Постепенно в стране формируется культура инвестирования. Возможно, такая приватизация Приватбанка поможет в ее формировании, добавив к долговым ценным бумагам акции», — говорит он. Но сразу добавляет, что успех этой инициативы не гарантирован.

Как определить справедливую цену и будет ли она расти

Приват — с существенным отрывом крупнейший банк Украины. По данным учреждения, количество его активных клиентов превышает 18 млн человек. Общие активы, сообщают в НБУ, достигают 941 млрд грн, а это 22,5% от активов всей банковской системы страны. На счете в Привате 719 млрд средств клиентов — 22% от общего количества.

При этом банк высокодоходный. По итогам прошлого года после уплаты налогов он заработал 29,1 млрд грн. Поскольку Приват принадлежит государству, то правительство самостоятельно решает, сколько дивидендов тот перечислит в бюджет. И учитывая то, что средства государству нужны, скромностью в этом вопросе власть не отличается. Общая сумма дивидендов, уплаченных банком в 2019−2025 гг. 138 млрд грн. В прошлом году эта сумма составляла 43,6 грн на акцию.

Если после размещения акций принципы пересчета дивидендов не изменятся, то ориентировочная доходность для инвесторов составит 10−12% годовых от запланированной цены размещения. Хотя, конечно, следует уточнить, что это не гарантированная сумма и каждый год дивиденды будут пересматриваться.

В то же время даже за лучший актив не хотелось бы переплачивать. Поэтому давайте посмотрим, какова цена Привата по сравнению с другими крупными банками Европы.

Проще всего это проанализировать показатель P/E — соотношение капитализации к прибыли после уплаты налогов.

Исходя из цены 300 грн за акцию, общая стоимость банка составляет 220,8 млрд грн. Прибыль после уплаты налогов — 29,1 млрд грн. Соответственно рассчитываем P/E: 220,8 разделить на 29 будет примерно 7,6. Здесь следует учитывать, что в Украине временно действуют высокие налоги в 50% на доходы банков, а потому после их возвращения к привычным 25% прибыль должна вырасти, а P/E снизиться.

Для сравнения, в настоящее время P/E ключевого британского банка HSBC Holdings составляет 14,3.

У крупнейшего банка ЕС испанского Banco Santander — 11,8. У лидера рынка Франции BNP Paribas — 8,7, а немецкого Deutsche Bank — 8,5.

Если же взглянуть на более близкий к нам польский рынок, то там показатель P/E будет следующим: PKO — 10,6; Bank Pekao — 8; mBank — 11,7.

Таким образом, текущая оценка Привата не намного ниже, чем у лидеров банковского рынка в Европе. Дальнейшее изменение цены акций прогнозировать фактически невозможно, ведь на нее будет влиять огромное количество факторов.

«Если банк и в дальнейшем будет демонстрировать высокую прибыль и стабильные дивидендные выплаты, это может поддерживать интерес инвесторов к покупке его акций, что приведет к росту цены. Значение будет иметь и политика государства как акционера, которую формирует Министерство финансов. Дополнительным фактором может стать дальнейшее развитие фондового рынка и популяризация инвестирования среди населения. Но цена акций будет оставаться чувствительной к геополитическим и военным рискам и темпам восстановления экономики. Поэтому потенциал роста есть, но он напрямую зависит от макроэкономической стабильности нашего государства и хода военных событий», — объясняет Сергей Гончаренко.

Стоит ли ждать приватизации в ближайшее время

Размещение акций Привата в Дии и привлечение широкого круга инвесторов могло бы обеспечить государству не только поступление средств в бюджет, но и ряд других преимуществ.

В частности, торговля акциями продемонстрировала бы рыночную цену банка, которую можно было бы использовать при переговорах с институциональными инвесторами для продажи большей доли финучреждения. Также размещение способствовало бы общему развитию фондового рынка Украины, проложило бы путь для IPO других государственных или частных компаний.

В то же время здесь есть и риски. Если размещение провалится, цена акций пойдет вниз, то в будущем продать Приват или другие госбанки по хорошей цене станет значительно сложнее.

О планах приватизации Привата в правительстве заявляли еще до полномасштабного вторжения, подтверждали эту идею и после него. Однако, скорее всего, государство начнет процесс продажи меньших банков.

Осенью прошлого года Кабмин сделал первый шаг, чтобы избавиться от Сенс Банка и Укргазбанка, объявив о плане привлечения советников для продажи их акций. Привлечь советников планируется до конца октября этого года. Когда же будет сама приватизация и в каком формате — неизвестно.

Очередь Привата, очевидно, придет уже после отработки процедуры приватизации на меньших учреждениях. В самой НКЦБФР тоже не настаивают на размещении акций Привата. Как рассказали «Минфину» в Нацкомиссии, сейчас она сосредотачивается на развитии рынков капитала и подготовке к запуску лицевых инвестиционных счетов.

Таким образом, не стоит ожидать, что в ближайшее время у граждан появится возможность купить акции Привата. Но дискуссия о формате размещения акций все же дает надежду на появление полноценного фондового рынка.