Доллар до 45,70 грн, евро — до 52,50 грн: банкир дал прогноз курса на август

В августе курс доллара в Украине, скорее всего, будет находиться в пределах 44,7−45,7 грн, а курс евро — в коридоре 51−52,50 грн. При базовом сценарии резких и неконтролируемых курсовых скачков не ожидается. Об этом заявил Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.

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Что ждать от курса в августе

По его словам, валютный рынок в августе будет преимущественно двигаться в фарватере июльских тенденций. В то же время на курс будут влиять ситуация безопасности, мировые цены на нефть, ритмичность международной помощи и активность импортеров.

«Август вряд ли станет месяцем полного валютного „штиля“. Однако и оснований ожидать курсовой „ненастья“ пока нет», — отметил банкир.

Более широкий коридор евро он объяснил особенностями его курсообразования. Стоимость европейской валюты в Украине зависит не только от курса гривны к доллару, но и соотношения евро и доллара на мировых рынках.

Если валютная пара евро-доллар будет находиться в пределах 1,14−1,16, то, по мнению эксперта, украинский курс евро, вероятнее всего, будет оставаться в прогнозируемом диапазоне.

Среди основных стабилизирующих факторов Сергей Мамедов назвал международную финансовую помощь, значительные резервы и валютные интервенции Национального банка. По его словам, это создает для валютного рынка достаточную «подушку безопасности» и позволяет НБУ компенсировать ситуативный рост спроса.

В то же время, он не исключает, что со второй половины августа может возрасти спрос со стороны бизнеса, который будет готовиться к осенне-зимнему периоду, закупая энергоресурсы, горючее и оборудование.

«Даже если спрос импортеров временно вырастет, это не обязательно превратится в длительное и неконтролируемое ослабление гривны. Масштаб резервов дает Национальному банку достаточное пространство для маневра. При базовом сценарии объем валютных интервенций НБУ в августе может составить около 3,5−4 млрд долларов», — подчеркнул он.

Одним из главных рисков будет оставаться топливный фактор. Украина зависит от импорта нефтепродуктов, поэтому рост мировых цен на нефть увеличивает потребность импортеров в валюте и увеличивает давление на цены.

«Для валютного рынка горючее — это настоящий „маятник“. Когда цены стабильны или снижаются, сокращаются валютные расходы импортеров и ослабевает инфляционное давление. Если же нефть снова будет дорожать, спрос на валюту будет расти», — пояснил глава банка.

Положительным фактором может стать сезонное сдерживание инфляции. По прогнозу банкира, в августе она будет в узком коридоре: от дефляции на уровне 0,3% до инфляции около 0,3%.

Ситуация также может ситуативно повышать спрос на наличные доллары и евро. Однако, по словам эксперта, такое поведение часто связано не с ожиданием девальвации, а с желанием иметь доступный финансовый резерв «на всякий случай».

«В августе рынок может быть эмоциональным, но не хаотичным. Спрос может расти, но не обязательно „ломать“ равновесие. Если не возникнет мощных военных или внешнеэкономических шоков, в августе валютный рынок имеет все шансы удержать относительную стабильность», — подытожил Сергей Мамедов.

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