Morgan Stanley запустила ETP на Ethereum и Solana

Компания Morgan Stanley Investment Management (MSIM) объявила о запуске двух новых биржевых продуктов — Morgan Stanley Ethereum Trust и Morgan Stanley Solana Trust.

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Новые инструменты получили тикеры MSSE и MSOL, будут торговаться на NYSE и отслеживать динамику Ethereum и Solana соответственно. Комиссия по управлению каждым из новых ETP составляет 0,14%.

После запуска MSSE и MSOL компания предлагает ETP на три крупнейших криптоактива по рыночной капитализации — биткоин, Ethereum и Solana.

«Добавление MSSE и MSOL является естественным этапом развития нашей продуктовой линейки, призванной обеспечить упрощенный доступ к цифровым активам через структуру ETP», — заявила глобальная руководительница направления ETF в Morgan Stanley Investment Management Элли Уоллес.

В компании отметили, что совокупные активы в управлении ее ETF и ETP-платформы уже превышают $14 млрд.

Продукты будут поддерживать стэйкинг

Кроме того, MSIM планирует направлять часть активов фондов в стэйкинг Ethereum и Solana для получения вознаграждений за поддержку работы сетей. В компании подчеркнули, что не будут содержать часть этих вознаграждений, а передавать их инвесторам.

По словам руководителя направления стратегии цифровых активов Morgan Stanley Эми Олденбург, цифровые активы становятся все более важной составляющей диверсифицированных инвестиционных портфелей, а компания стремится предложить клиентам более широкий выбор регулируемых инвестиционных решений.

Также в прессрелизе говорится, что MSSE будет отслеживать динамику Ethereum на основе CoinDesk Ether Benchmark 4PM NY Settlement Rate, тогда как MSOL будет использовать CoinDesk Solana Benchmark 4PM NY Settlement Rate.