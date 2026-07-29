Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в среду, 29 июля, сообщил о выше ожидающих операционной прибыли во втором квартале. Стремительный рост спроса на военную технику помог компании существенно нарастить выручку по всем ключевым направлениям бизнеса. Об этом сообщает Reuters.
Прибыль Rheinmetall превысила ожидания на фоне роста доходов почти на 70%
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Операционная прибыль Rheinmetall выросла до 562 млн евро, превысив рыночные ожидания примерно на уровне 470 млн евро.
В то же время, выручка компании увеличилась почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до около 3,3 млрд евро.
Компания ожидала сильный квартал
Еще 2 июля Rheinmetall сообщала, что прогнозирует рост доходов в отчетном периоде более чем на 60%.
В то же время, компания предупредила, что ее операционный свободный денежный поток (free cash flow) в квартале будет существенно отрицательным. Причина — перенесение части авансовых платежей на более поздние периоды.
Портфель заказов превысил 80 млрд евро
Во втором квартале объем заказов Rheinmetall превысил 80 млрд евро.
Компания получила новые контракты и заказы на общую сумму 11,37 млрд евро, в том числе контракт от немецкой армии на поставку баражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе).
Подробные финансовые результаты за первое полугодие Rheinmetall планирует обнародовать 6 августа.
Напомним
«Минфин» писал, что в сентябре 2025 года во время международной выставки вооружений DSEI в Лондоне, министр обороны Украины Денис Шмигаль провел встречу с руководителем немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG Армином Паппергером. По итогам переговоров стало известно, что компания построит новый завод по производству боеприпасов.
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