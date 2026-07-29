Прибыль Rheinmetall превысила ожидания на фоне роста доходов почти на 70%

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в среду, 29 июля, сообщил о выше ожидающих операционной прибыли во втором квартале. Стремительный рост спроса на военную технику помог компании существенно нарастить выручку по всем ключевым направлениям бизнеса. Об этом сообщает Reuters.

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Операционная прибыль Rheinmetall выросла до 562 млн евро, превысив рыночные ожидания примерно на уровне 470 млн евро.

В то же время, выручка компании увеличилась почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до около 3,3 млрд евро.

Компания ожидала сильный квартал

Еще 2 июля Rheinmetall сообщала, что прогнозирует рост доходов в отчетном периоде более чем на 60%.

В то же время, компания предупредила, что ее операционный свободный денежный поток (free cash flow) в квартале будет существенно отрицательным. Причина — перенесение части авансовых платежей на более поздние периоды.

Портфель заказов превысил 80 млрд евро

Во втором квартале объем заказов Rheinmetall превысил 80 млрд евро.

Компания получила новые контракты и заказы на общую сумму 11,37 млрд евро, в том числе контракт от немецкой армии на поставку баражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе).

Подробные финансовые результаты за первое полугодие Rheinmetall планирует обнародовать 6 августа.

Напомним

«Минфин» писал, что в сентябре 2025 года во время международной выставки вооружений DSEI в Лондоне, министр обороны Украины Денис Шмигаль провел встречу с руководителем немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG Армином Паппергером. По итогам переговоров стало известно, что компания построит новый завод по производству боеприпасов.