55 участников и миллиардные доходы: как устроен платежный рынок Украины

Платежный рынок Украины объединяет 55 участников — от государственных систем расчетов до международных карточных операторов и небольших ИТ-компаний, обслуживающих платежи за кулисами. Аналитики R&D центра YouControl исследовали Реестр платежной инфраструктуры и выяснили, кто действительно стоит за этими компаниями и сколько они зарабатывают. Об этом сообщает YouControl.

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Сколько платежных систем зарегистрировано в Украине

По состоянию на июль 2026 года реестр насчитывает 55 участников, распределенных по шести категориям:

2 государственные платежные системы;

6 систем, операторами которых являются банки;

5 систем, где оператор — небанковское учреждение;

4 международных карточных системы — UnionPay International, MasterCard, American Express,Visa;

6 международных систем перевода средств — RIA, TransferGo, INTELEXPRESS, MEEST, MoneyGram, Western Union;

32 технологических оператора — самая многочисленная категория рынка.

Большинство операторов международных карточных систем зарегистрированы в США, тогда как TransferGo — британская компания, MEEST — канадская, INTELEXPRESS — грузинская, а UnionPay International — китайская.

Какие государственные системы обеспечивают расчеты в Украине

Государство представлено на рынке двумя системами, оператором которых является Нацбанк. ПРОСТІР — национальная платежная система, через которую украинцы рассчитываются за товары и услуги и снимают наличные деньги; в нее входят 47 банков. СЭП (Система электронных платежей) обеспечивает расчеты банков и их клиентов в гривне внутри страны и обслуживает более 99% всех межбанковских платежей, что делает его важнейшей платежной системой государства.

Какие банки стоят за частными платежными системами

Три платежных системы принадлежат государственным банкам: MY TRANSFER (Ощадбанк), PrivatMoney (ПриватБанк) и Welsend (Укргазбанк).

Еще три — у частных банков, и за каждой стоят узнаваемые владельцы:

«ГЛОБУС» — оператор АО «КБ «Глобус», конечная бенефициарная владелица Елена Сильнягина, значительными пакетами акций также владеют Сергей Мамедов и Дмитрий Полковский;

«PayHub» — оператор АО «ПУМБ», входящего в группу «СКМ» Рината Ахметова; в ту же группу относится и технологический оператор «Инкомтек»;

MTBMoney — оператор МТБ БАНК, входящий в группу МТБ с бенефициарами Игорем Згуровым и Михаилом Патрикевичем.

Кто владеет крупнейшими небанковскими платежными системами

Среди небанковских игроков наибольшую выручку в 2025 году показало ООО «НоваПэй» — около 10 млрд грн. Компания входит в группу «Новая почта», ее бенефициары — Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов.

AVERS № 1 (оператор — «МФК «Аверс») — связана с Олегом Бойко; компания до марта 2025 года имела лицензию на валютообменные операции и сеть из 111 обменных пунктов, но исключена из Госреестра финучреждений;

City24 (оператор — ПУ Феникс) — бенефициар Евгений Давидович, тезка которого в 2008—2010 годах возглавлял ликвидированный ныне Финбанк;

«Финансовый мир» (оператор — «Украинская платежная система») — принадлежит Антону и Алексею Авраменко из семьи бывшего нардепа и совладельца фабрики «АВК»;

ALLPAY (оператор — «Олпей») — единственная компания среди небанковских операторов, которая три года подряд (2023−2025) заканчивала отчетный период с нулевой выручкой; ее владелец Алексей Лымарь из Белой Церкви.

За год выручка «НоваПей», «Украинской платежной системы» и «ПУ «Феникс» выросла в среднем примерно на 10%, тогда как «МФК «Аверс» сократила доход в 20 раз — с 2 млн грн до 103 тыс. грн.

Кто зарабатывает больше всего среди технологических операторов

Технологические операторы — самая многочисленная и одновременно самая «атешная» категория рынка: из 32 компаний 28 работают именно в сфере информационных технологий, а не в финансовых услугах. Почти все они зарегистрированы в Киеве, три — в Днепре, еще одна — в Ужгороде.

Совокупная выручка 30 проанализированных компаний за 2025 год составила почти 9 млрд грн, причем более половины этой суммы — 55% — обеспечили только две компании:

ООО «УАПРОМ» (2,8 млрд грн) — входит в группу «Розетка», связанную с семьей Чечоткиных;

ЧАО «Украинский процессинговый центр» (2,1 млрд грн) среди акционеров компании есть австрийская Raiffeisen Bank International, которая также является акционером «Райффайзен Банка».

В пятерку лидеров по выручке также вошли связанные компании «Эйси Диси Процессинг» и «А-ИТ» (последняя часть группы братьев Сурксов вместе с «А-Банком»). Третье место по объему дохода занимают «Универсальные информационные технологии» Игоря Калиниченко из Запорожья — ранее руководители этой компании фигурировали по делу о присвоении более 51 млн грн средств «Укрзализныци».

Среди топ-10 технооператоров есть и компании, связанные с собственными банками бизнес-групп: «ТАС Линк» контролирует Сергей Тигипко, также владеющий «Идея Банком», Тасокомбанком и «Универсал Банком», а «АМО Финтех» принадлежит к группе братьев Супруненко, чьи представители являются акционерами. Девятое место с выручкой почти 210 млн грн занимает «Альянс Пеймент Сервисес» Павла Щербаня — тезка бенефициара является миноритарным акционером «Банка Альянс».

В то же время выручка «АйТиБит» и «Рибейл-Кепитал» в 2025 году равнялась нулю, тогда как 23 из 32 технооператоров нарастили доход по сравнению с предыдущим годом.