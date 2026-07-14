Основатель DeepSeek стал самым богатым главой ИИ-стартапа в мире

Основатель ИИ-стартапа DeepSeek Лян Вэньфэн стал самым богатым в мире основателем компании, занимающейся разработкой ИИ-моделей. По оценке Bloomberg Billionaires Index, его состояние выросло до $36 млрд, превысив капитал сооснователя Anthropic Дарио Амодеи ($8 млрд) и президента OpenAI Грега Брокмана ($25,5 млрд).

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При составлении рейтинга Bloomberg учитывал только те компании, основной бизнес и большая часть выручки которых напрямую связаны с разработкой ИИ-моделей. В него не вошли диверсифицированные технологические гиганты, такие как Alibaba и Tencent, а также компании из смежных отраслей — например, производители полупроводников и операторы дата-центров.

Основную часть состояния Ляна составляет его доля в DeepSeek. Высокий интерес инвесторов привел к тому, что оценка стартапа выросла примерно в пять раз по сравнению с $10 млрд в апреле.

В июне DeepSeek привлек более $7,4 млрд в ходе первого раунда финансирования. После этого оценка компании превысила $50 млрд, что сделало ее самым дорогим ИИ-стартапом в Китае. Лян Вэньфэн, владевший до сделки почти 90% компании, в рамках раунда инвестировал около $3 млрд.

Как пишет Bloomberg, в отличие от основателей ведущих американских ИИ-компаний Лян сохраняет чрезвычайно крупную долю в бизнесе. После июньского раунда финансирования под его контролем осталось около 78% DeepSeek.

В то же время в США создание ИИ-компании стоимостью $50 млрд обычно сопровождается значительным размыванием долей основателей в пользу технологических корпораций и венчурных фондов.