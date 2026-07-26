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26 июля 2026, 17:00 Читати українською

Биткоин-биржа BitMart объявила о поэтапном закрытии

Централизованная криптобиржа BitMart запустила процедуру закрытия после девяти лет работы. Платформа окончательно прекратит все операции 31 января 2027 года. Об этом пишет Forklog.

Централизованная криптобиржа BitMart запустила процедуру закрытия после девяти лет работы.

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Что известно

26 июля с 01:30 UTC биржа прекратила принимать новые регистрации, депозиты и открывать торговые ордера.

Конкретную причину закрытия компания не назвала. В уведомлении BitMart сослалась на «операционные условия, рыночную среду и будущее стратегическое направление».

Пользователям рекомендовали пройти проверку личности, закрыть позиции и подать заявки на вывод средств до 26 августа — даты остановки спотовых и деривативных торгов.

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На фоне новости токен BMX просел примерно на 56% за сутки и торгуется около $0,08. Рыночная капитализация актива сократилась до $27,4 млн. За последний год BMX потерял около 74% стоимости.

Суточный объем торгов на BitMart подскочил сразу на 54% и превысил $1,6 млрд. Почти половина показателя пришлась на пару BTC/USDT.

Вывод средств будет доступен до 31 января 2027 года.

Напомним

В декабре 2021 года BitMart потеряла около $196 млн из-за взлома горячих кошельков. Тогда биржа заявила о покрытии потерь клиентов.

Напомним, в июле о прекращении работы с 23 сентября объявила криптобиржа BitMEX.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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