Биткоин-биржа BitMart объявила о поэтапном закрытии

Централизованная криптобиржа BitMart запустила процедуру закрытия после девяти лет работы. Платформа окончательно прекратит все операции 31 января 2027 года. Об этом пишет Forklog.

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Что известно

26 июля с 01:30 UTC биржа прекратила принимать новые регистрации, депозиты и открывать торговые ордера.

Конкретную причину закрытия компания не назвала. В уведомлении BitMart сослалась на «операционные условия, рыночную среду и будущее стратегическое направление».

Пользователям рекомендовали пройти проверку личности, закрыть позиции и подать заявки на вывод средств до 26 августа — даты остановки спотовых и деривативных торгов.

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На фоне новости токен BMX просел примерно на 56% за сутки и торгуется около $0,08. Рыночная капитализация актива сократилась до $27,4 млн. За последний год BMX потерял около 74% стоимости.

Суточный объем торгов на BitMart подскочил сразу на 54% и превысил $1,6 млрд. Почти половина показателя пришлась на пару BTC/USDT.

Вывод средств будет доступен до 31 января 2027 года.

Напомним

В декабре 2021 года BitMart потеряла около $196 млн из-за взлома горячих кошельков. Тогда биржа заявила о покрытии потерь клиентов.

Напомним, в июле о прекращении работы с 23 сентября объявила криптобиржа BitMEX.