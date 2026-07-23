Одна из старейших криптобирж закрывается: что нужно знать клиентам BitMEX

Пионер рынка криптовалютных деривативов BitMEX объявил о полном прекращении работы биржи. Торговая платформа закроется 23 сентября 2026 в 04:00 UTC, а новые аккаунты уже перестали регистрировать. Соответствующее решение компания объяснила результатами стратегического пересмотра бизнеса и ситуации на глобальном крипторынке.

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В обращении к пользователям руководство HDR Global Trading Limited, которому принадлежит BitMEX, отметило, что решение было непростым. Биржа работала с 2014 года и стала одной из первых платформ по торговле криптовалютными деривативами. Именно BitMEX запустила бессрочные фьючерсы с кредитным плечом до 100x — продукт, ставший впоследствии стандартом для большинства крупных платформ.

Что нужно сделать пользователям

Компания рекомендует всем клиентам как можно быстрее закрыть открытые позиции и вывести деньги.

До окончательного закрытия биржи будет действовать поэтапное сворачивание работы:

С 23 июля новые аккаунты больше не регистрируются. С 26 августа пользователи больше не смогут открывать новые позиции — разрешается только сокращать открытые. До 23 сентября биржа будет принудительно закрывать открытые позиции. После завершения работы торговля прекратится, но пользователи и дальше смогут входить в свои аккаунты, просматривать историю операций и выводить активы.

BitMEX также сообщила, что все застейканные токены BMEX уже автоматически разблокированы и доступны владельцам.

Для клиентов, которые не выведут средства к моменту закрытия, компания введет плату за хранение активов. Для пользователей, прошедших KYC, она составит $50 в месяц или 1% годовых от остатка (в зависимости от того, какая сумма больше).

Компания также предупредила о возможных задержках при выводе средств из-за резкого увеличения количества заявок и призвала пользователей опасаться фишинговых атак.

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Биржа, сменившая рынок

BitMEX была одной из самых влиятельных криптобирж второй половины 2010-х годов. Именно она популяризировала торговлю бессрочными фьючерсами, являющимися ныне основным инструментом на рынке криптовалютных деривативов.

Но в последние годы позиции платформы существенно ослабли. На рынке появились крупные международные конкуренты, в частности Binance,Bybit и WhiteBIT, а после ужесточения регуляторных требований в США и Европе BitMEX постепенно утратила значительную долю рынка.