українська
28 февраля 2026, 9:36 Читати українською

Медиагигант на $110 миллиардов: Paramount покупает Warner Bros. после выхода Netflix из «войны ставок»

Компания Warner Bros. Discovery официально согласилась на поглощение со стороны медиахолдинга Paramount Skydance в рамках масштабного соглашения стоимостью 110 миллиардов долларов. Это решение ставит точку в длительном и напряженном процессе торгов, завершившемся после того, как стриминговый гигант Netflix отказался от дальнейшей борьбы. Об этом сообщает Reuters.

Медиагигант на $110 миллиардов: Paramount покупает Warner Bros. после выхода Netflix из «войны ставок»

Соглашение, оценивающее собственный капитал Warner Bros. Discovery в $81 миллиард, по прогнозам сторон, будет закрыт в третьем квартале 2026 года. Об этом компании официально сообщили в пятницу.

Почему проиграл Netflix?

В преддверии Netflix отказался повышать свое предложение до уровня, предложенного Paramount ($31 за акцию). Warner Bros. признала предложение Paramount выше предварительной договоренности с Netflix, которая предусматривала цену $27,75 за акцию за студийные и стриминговые активы.

Согласно условиям выхода из сделки, Paramount взяла на себя выплату штрафа в размере $2,80 млрд, который Warner Bros. задолжала Netflix. Аналитик Emarketer Росс Бенс назвал Netflix величайшим победителем в этой ситуации: компания не только получила крупную комиссию, но и «подтолкнула» Paramount к увеличению стоимости покупки, что в конечном итоге обременит объединенную компанию дополнительными долгами.

Детали и будущее активов

Для финансирования этой покупки привлечено:

  • $47 миллиардов акционерного капитала от семьи Эллисон и инвестиционной фирмы RedBird Capital Partners;
  • $54 миллиарда в виде долговых обязательств, предоставленных консорциумом банков (Bank of America, Citigroup и Apollo).
  • Дополнительно, Paramount планирует выпуск прав на покупку акций класса B на сумму до $3,25 млрд для существующих акционеров.

Объединенная компания создаст настоящего медиагиганта, который будет владеть библиотекой из более 15 000 наименований, включая такие франшизы, как «Игра престолов», «Миссия невыполнимая», «Гарри Поттер» и вселенная DC.

Стороны ожидают экономии более $6 миллиардов в год благодаря оптимизации операций и интеграции технологий. Новый владелец пообещал сохранить обе студии и выпускать не менее 30 полнометражных фильмов каждый год.

Реакция рынка

  • Акции Paramount выросли примерно на 3% во время расширенных торгов.
  • Акции Netflix напротив снизились на 1%.

Регуляторные вызовы

Соглашение уже привлекло внимание регуляторов. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил, что штат проводит «придирчивую» проверку соглашения. Есть опасения, что слияние таких крупных игроков приведет к монополизации, сокращению рабочих мест, меньшему выбору контента и более высоким ценам для потребителей.

Отдельную дискуссию вызывают политические аспекты: аналитики отмечают, что компания, возглавляемая Дэвидом Эллисоном (сын миллиардера Ларри Эллисона), имеет тесные связи с администрацией Дональда Трампа, что, по мнению некоторых экспертов, может помочь в продвижении соглашения.

Гильдия сценаристов Америки (WGA), представляющая интересы тысяч творческих работников, уже выступила с резким заявлением, призвав заблокировать слияние.

«Потеря конкуренции станет катастрофой для сценаристов, потребителей и всей индустрии развлечений. Это слияние должно быть заблокировано», — отметили в WGA.

В то время как в США идет ожесточенная дискуссия по поводу последствий соглашения, по данным источников Reuters, одобрение от антимонопольных органов Европейского Союза, вероятно, будет получено без значительных препятствий — любые требования по продаже активов ожидаются как незначительные.

Акционеры Warner Bros. должны проголосовать за предложенное слияние в начале весны 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
