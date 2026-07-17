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17 июля 2026, 19:46 Читати українською

Французский парламент утвердил закон об эвтаназии: что ждет пациентов

Как сообщило издание APnews, Франция наконец сделала важный шаг в многолетних спорах по уходу за тяжелобольным. Национальная ассамблея окончательно одобрила законопроект, позволяющий людям с неизлечимыми болезнями получать препараты для добровольного ухода из жизни. Это решение стало результатом продолжавшихся в стране дискуссий годами. Теперь документ должен пройти проверку на соответствие Конституции, прежде чем стать полноценным законом.

Как сообщило издание APnews, Франция наконец сделала важный шаг в многолетних спорах по уходу за тяжелобольным.

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Кому это будет позволено

Новые правила строго регламентируют процесс.

Помощь в уходе из жизни будет доступна только совершеннолетним гражданам Франции или имеющим здесь вид на жительство. Главное условие — наличие тяжелой, неизлечимой болезни, которая угрожает жизни и сопровождается нестерпимой болью, не поддающейся лечению.

Важно, что только психологических страданий для получения такого права будет недостаточно. Люди с психическими расстройствами или нейродегенеративными болезнями, например болезнь Альцгеймера, не смогут воспользоваться этой возможностью.

Пациент должен самостоятельно обратиться с такой просьбой, после чего врачи будут иметь 15 дней на рассмотрение дела. Если решение положительное, пациент должен подтвердить его еще раз, подождав не менее двух дней. В случае одобрения человек сможет принять препарат дома, в кругу близких или в больнице под наблюдением ассистента.

Все расходы возьмёт на себя государственная система страхования.

Споры между сторонниками и противниками

Французское общество разделилось во взглядах на этот вопрос. Многие поддерживают изменения, считая, что право на достойную смерть — это вопрос свободы выбора. Они уверены: закон не заставляет никого действовать против воли, а только дает право прекратить невыносимые страдания. Президент Эммануэль Макрон, обещавший открыть этот путь еще несколько лет назад, назвал выполнение этого обещания делом чести и уважения к человеку.

В то же время противники закона, в частности группа Alliance Vita, имеют другое мнение. Они опасаются, что такая инициатива может оказать негласное давление на пожилых или лиц с инвалидностью. По их мнению, смерть не должна подаваться как желаемое решение, а государство должно сосредоточиться на развитии паллиативной помощи, чтобы облегчить страдания, а не прекращать жизнь.

Пока страна готовится к внедрению закона, дебаты о границах человеческого достоинства и роли медицины в последние дни жизни не утихают.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BigBend
BigBend
17 июля 2026, 19:58
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«На їхню думку, смерть не повинна подаватися як бажане рішення, а держава має зосередитися на розвитку паліативної допомоги, щоб полегшити страждання, а не припиняти саме життя.»

Бажаю таким прожити 4ту стадію раку і відчути кожен момент життя на повну.
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