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16 июля 2026, 19:50 Читати українською

Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины, генерал-майора Евгения Хмару, исполняющим обязанности министра обороны.

Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны
Фото: Евгений Хмара

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После завершения всех необходимых юридических процедур глава государства планирует обратиться в Верховную Раду, чтобы депутаты официально поддержали кандидатуру Хмары на должность главы оборонного ведомства.

Президент уже провел первую встречу с генералом, в ходе которой они обсудили планирование дальнобойных операций против россии, а также обеспечение сил обороны Украины всем необходимым.

Зеленский подчеркнул, что назначение Хмары является стратегическим шагом для принуждения рф к дипломатии.

Евгений Хмара получил большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна быть сосредоточена наша оборона в этой войне", — заявил президент.

Главные требования президента к новому главе Минобороны:

  • максимальная результативность в дальнобойных операциях.
  • работа, которая гарантирует полную управляемость во всех звеньях Сил обороны.
  • использование уникального опыта управления людьми, полученного в спецподразделении СБУ.

Кто такой Евгений Хмара

У Евгения Хмара есть боевой и управленческий бекграунд в спецслужбах. С 2011 года он служил в Центре специальных операций (ЦСО) А СБУ, известном как «Альфа». В начале полномасштабного вторжения россии участвовал в освобождении Киевской области. Также принимал участие в операциях в Донецкой области. В 2023 году Хмара возглавил ЦСО «А» СБУ.

Что будет с Федоровым?

Зеленский во время пресс-конференции в Киеве заявил, что планирует сохранить Михаила Федорова в своей команде.

«Я уверен, что он будет оставаться в моей команде, и мы поговорим немного позже, как это будет выглядеть», — отметил глава государства.

Конкретный формат дальнейшей работы Федорова и его должность станут известны впоследствии. Ожидается, что кадровые вопросы и потенциальные назначения Рада будет рассмотрена уже во второй половине августа — следующее пленарное заседание парламента запланировано на 18 августа.

Напомним

«Минфин» писал, что в январе 2026 года Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
vPrirech
vPrirech
16 июля 2026, 20:24
#
«поддержали кандидатуру Облака на должность главы оборонного ведомства.» — надеюсь это облако амазоновское.
+
0
bosyak
bosyak
16 июля 2026, 20:34
#
Бойового генерала на посаду завгоспа…
+
0
BigBend
BigBend
16 июля 2026, 22:23
#
Прибрати Федорова — це треба бути справжнім клоуном.
+
0
bosyak
bosyak
16 июля 2026, 22:29
#
Чому?
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