Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны Украины

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

После завершения всех необходимых юридических процедур глава государства планирует обратиться в Верховную Раду, чтобы депутаты официально поддержали кандидатуру Хмары на должность главы оборонного ведомства.

Президент уже провел первую встречу с генералом, в ходе которой они обсудили планирование дальнобойных операций против россии, а также обеспечение сил обороны Украины всем необходимым.

Зеленский подчеркнул, что назначение Хмары является стратегическим шагом для принуждения рф к дипломатии.

Евгений Хмара получил большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна быть сосредоточена наша оборона в этой войне", — заявил президент.

Главные требования президента к новому главе Минобороны:

максимальная результативность в дальнобойных операциях.

работа, которая гарантирует полную управляемость во всех звеньях Сил обороны.

использование уникального опыта управления людьми, полученного в спецподразделении СБУ.

Кто такой Евгений Хмара

У Евгения Хмара есть боевой и управленческий бекграунд в спецслужбах. С 2011 года он служил в Центре специальных операций (ЦСО) А СБУ, известном как «Альфа». В начале полномасштабного вторжения россии участвовал в освобождении Киевской области. Также принимал участие в операциях в Донецкой области. В 2023 году Хмара возглавил ЦСО «А» СБУ.

Что будет с Федоровым?

Зеленский во время пресс-конференции в Киеве заявил, что планирует сохранить Михаила Федорова в своей команде.

«Я уверен, что он будет оставаться в моей команде, и мы поговорим немного позже, как это будет выглядеть», — отметил глава государства.

Конкретный формат дальнейшей работы Федорова и его должность станут известны впоследствии. Ожидается, что кадровые вопросы и потенциальные назначения Рада будет рассмотрена уже во второй половине августа — следующее пленарное заседание парламента запланировано на 18 августа.

Напомним

«Минфин» писал, что в январе 2026 года Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.