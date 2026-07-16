Президент Украины Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины, генерал-майора Евгения Хмару, исполняющим обязанности министра обороны.
Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны Украины
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После завершения всех необходимых юридических процедур глава государства планирует обратиться в Верховную Раду, чтобы депутаты официально поддержали кандидатуру Хмары на должность главы оборонного ведомства.
Президент уже провел первую встречу с генералом, в ходе которой они обсудили планирование дальнобойных операций против россии, а также обеспечение сил обороны Украины всем необходимым.
Зеленский подчеркнул, что назначение Хмары является стратегическим шагом для принуждения рф к дипломатии.
Евгений Хмара получил большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна быть сосредоточена наша оборона в этой войне", — заявил президент.
Главные требования президента к новому главе Минобороны:
- максимальная результативность в дальнобойных операциях.
- работа, которая гарантирует полную управляемость во всех звеньях Сил обороны.
- использование уникального опыта управления людьми, полученного в спецподразделении СБУ.
Кто такой Евгений Хмара
У Евгения Хмара есть боевой и управленческий бекграунд в спецслужбах. С 2011 года он служил в Центре специальных операций (ЦСО) А СБУ, известном как «Альфа». В начале полномасштабного вторжения россии участвовал в освобождении Киевской области. Также принимал участие в операциях в Донецкой области. В 2023 году Хмара возглавил ЦСО «А» СБУ.
Что будет с Федоровым?
Зеленский во время пресс-конференции в Киеве заявил, что планирует сохранить Михаила Федорова в своей команде.
«Я уверен, что он будет оставаться в моей команде, и мы поговорим немного позже, как это будет выглядеть», — отметил глава государства.
Конкретный формат дальнейшей работы Федорова и его должность станут известны впоследствии. Ожидается, что кадровые вопросы и потенциальные назначения Рада будет рассмотрена уже во второй половине августа — следующее пленарное заседание парламента запланировано на 18 августа.
Напомним
«Минфин» писал, что в январе 2026 года Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.
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