YouTube отказывается от статуса соцсети чтобы избежать ответственности

YouTube присоединился к Meta в обжаловании громкого судебного решения о зависимости от соцсетей. Главным аргументом видеохостинга стало заявление, что платформа вообще не является социальной сетью. Это создает серьезный юридический прецедент, поскольку тысячи подобных исков ожидают рассмотрения в судах США. Об этом сообщает The Next Web .

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Судебное дело, касающееся 20-летней женщины, известной под псевдонимом Кали, стало настоящим вызовом для технологических гигантов. Истец утверждает, что в детстве стала зависимой от соцсетей, что привело к серьезным проблемам с психическим здоровьем.

В марте присяжные поддержали ее аргументы, признав, что халатность YouTube и Meta стала весомым фактором ущерба, и присудили 3 миллиона долларов как компенсацию ущерба и еще 3 миллиона — штрафные санкции. Судья Кэролин Кул позже отклонила ходатайство компаний о пересмотре дела, что заставило их подать апелляцию.

Стратегия защиты: видеосервис или соцсеть?

Центральный аргумент YouTube в течение пятинедельного судебного разбирательства базировался на разграничении понятий. Юристы компании настаивают, что сервис предлагает только обмен видео и стриминг, а значит, не является «социальной сетью» в том же смысле, что Instagram или TikTok.

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Эта стратегия направлена на выход за пределы категории, к которой применяются претензии по поводу возникновения зависимости.

YouTube и Meta также ссылаются на раздел 230 Закона о порядочности в коммуникациях 1996 года, который защищает платформы от ответственности за контент, публикуемый пользователями. Однако адвокаты Кали мастерски обошли эту защиту, сосредоточившись не на самом контенте, а на дизайне платформ. Они указали на такие функции, как автоплей (автоматическое воспроизведение), которые, по их мнению, заставляют пользователей проводить больше времени перед экранами, чем планировали сознательно.

Итог этого дела имеет огромное значение для всей индустрии. Юристы уже сравнивают эту волну исков с судебными процессами против табачных компаний в 1990-х годах.

Пока TikTok и Snap решили уладить конфликты до начала суда, YouTube и Meta выбрали путь открытой конфронтации. Для Meta подобные иски о безопасности детей могут стоить дороже, чем весь их бюджет на разработку искусственного интеллекта. YouTube выбирает тактику отрицания самой принадлежности к категории соцсетей, пытаясь дистанцироваться от системных проблем отрасли.

Следующие шаги апелляционного суда определят, сможет ли эта стратегия оградить компании от тысяч будущих претензий.

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