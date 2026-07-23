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23 июля 2026, 11:15 Читати українською

Хакеры похитили $24 млн с AFX, Balance Coin обвалился на 99,9%: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Хакеры похитили $24 млн с AFX, Balance Coin обвалился на 99,9%: что нового на крипторынке
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Хакеры похитили более $24 млн в результате атаки на DeFi-протокол AFX в сети Arbitrum

Децентрализованный финансовый протокол AFX, функционирующий в сети Arbitrum, подвергся масштабному хакерскому взлому 22 июля 2026 года. По данным экспертов по кибербезопасности компании Blockaid, злоумышленник завладел суммой около $24,15 млн в стэйблкоинах USDC.

Вырученные средства хакер оперативно вывел в сеть Ethereum и конвертировал в 12 467,5 ETH.

В настоящее время специалисты Blockaid совместно с командой Arbitrum и разработчиками AFX пытаются локализовать похищенные активы и минимизировать последствия инцидента.

По предварительному анализу основателя Phylax Systems Одиссеаса Ламцидиса, причиной взлома стала не ошибка в коде смарт-контрактов, а компрометация механизма валидации.

Злоумышленник использовал пять подписей валидаторов, суммарно контролировавших 7142 из 10 000 голосов, что превысило необходимый кворум в две трети. Вор дождался завершения стандартного 200-секундного периода обжалования (challenge period), после чего средства стали доступны для вывода.

Для перемещения похищенных USDC в Ethereum злоумышленник воспользовался протоколом межсетевых переводов CCTP, где и обменял их на Ethereum.

Алгоритмический стейблкоин Balance Coin обвалился на 99,9% после сообщения об взламе

Алгоритмический стейблкоин Balance Coin (BLC) полностью потерял привязку к доллару США и упал на 99,9%. Причиной катастрофического падения стала хакерская атака, в ходе которой злоумышленник манипулировал оракулом ценообразования Balance Protocol.

Первыми о подозрительной активности в децентрализованной организации 42DAO, управляющей проектом, сообщили аналитики PeckShield, после чего детальный экспресс-отчет был опубликован специалистами SlowMist.

Balance Protocol — это DeFi-проект в сети BNB Chain, созданный по аналогии с популярным MakerDAO. Пользователи вносили в качестве залога биткоины в сети Binance (BTCB), под которые выпускался стейблкоин BLC. При падении стоимости залога ниже критической отметки позиции должны автоматически ликвидироваться.

Атака стала возможной из-за архитектурного пробела в безопасности. В отличие от оригинального MakerDAO, в Balance Protocol отсутствовал модуль OSM (Oracle Security Module), отвечающий за выявление аномальных скачков цен и вводящий задержку на их обновление.

Злоумышленник искусственно снизил цену BTCB в оракуле Median Oracle. Модуль Spotter без проверки зафиксировал искаженную цену в системе. Модуль Dog, опираясь на ложные данные, признал несколько залоговых хранилищ BTCB «недостаточно обеспеченными» и мгновенно их ликвидировал.

Получив контроль над механизмом, хакер выпустил миллионы необеспеченных токенов BLC, затем массово вывел их через децентрализованную биржу PancakeSwap V2, обменив на USDT и BTCB.

Общий ущерб от атаки оценивается в $912 000 — $915 000. Кроме прямой потери средств, у Balance Protocol сформировался гигантский объем безнадежного долга, практически лишающий проект шансов на восстановление.

В момент написания новости BLC торгуется на уровне $0,0014, по данным CoinMarketCap.

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«Киты» накапливают XRP: аналитики видят сигналы к изменению ценового тренда

Крупные владельцы XRP (так называемые «киты») уменьшили перевод монет на биржу Binance до двухмесячного минимума и возобновили накопление актива. По мнению экспертов, рынок входит в фазу «равновесия ликвидности», которая может предшествовать новому импульсу для цены.

По данным CryptoQuant, месячный объем переводов XRP от «китов» на Binance упал до 947,4 млн. XRP (минимум за 2 месяца). В сравнении с июнем показатель сократился на 34,4%, что свидетельствует о нежелании крупных игроков продавать активы.

Аналитики Santiment зафиксировали, что кошельки с балансом от 100 тыс. до 100 млн. XRP за последние 5 недель увеличили свои запасы на 2,8%.

Балансы самых маленьких кошельков (менее 0,01 XRP) за этот же период сократились на 5,2% — розничные инвесторы фиксируют убытки или выходят с позиций.

Параллельно со спадом на спотовом рынке наблюдается постепенный рост открытого интереса (OI) на рынке фьючерсов.

Аналитики подчеркивают, что уменьшение притока монет на бирже вместе с накоплением снижает потенциальное давление на цену. Если спрос на спотовом рынке станет восстанавливаться, это может стать драйвером для роста XRP.

Galaxy выделит до $5 млн в защиту биткоина от квантовых угроз

Криптокомпания Galaxy объявила о запуске инициативы Bitcoin Quantum Readiness Initiative, призванной подготовить первую криптовалюту к потенциальным рискам квантовых компьютеров. На гранты для разработчиков и ученых компания выделит до $5 млн.

Кроме грантового фонда, программа включает собственную исследовательскую платформу и консультативный совет специалистов в области квантовых вычислений и постквантовой криптографии.

Прион заявок уже открыт. Оценка проектов будет осуществляться индивидуально, а финансирование будет перечисляться поэтапно — по факту достижения запланированных результатов.

Galaxy определила четыре приоритетных вектора для грантовых проектов:

  • Защищенные транзакции: Разработка и тестирование типов транзакций, устойчивых к квантовому взлому.
  • Постквантовые подписи: Интеграция новых схем цифровой подписи в протокол биткоина.
  • Инструменты миграции Создание софта для безопасного перехода кошельков и кастодиальных сервисов на новые стандарты.
  • Аудит безопасности: Независимая проверка и анализ предлагаемых криптографических решений.

Подразделение Galaxy Research будет публиковать регулярные аналитические материалы по квантовым рискам для институциональных инвесторов, разработчиков и государственных регуляторов.

В состав консультативного совета, который будет оценивать заявки и определять вектор исследований, вошли ведущие ученые:

  • Барри Сандерс — научный директор Quantum City при Университете Калгари;
  • Дамьен Берюбе — стипендиат программы Knauss в MIT Sea Grant;
  • Эран Тромер — профессор информатики Бостонского университета.

«Стремо развивающейся сетью биткоина и отраслью квантовых вычислений образовался ощутимый разрыв — разработчики криптовалюты только начинают всерьез внедрять постквантовую криптографию», — подчеркнул руководитель исследовательского направления Galaxy Алекс Торн.

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Источник: Минфин
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