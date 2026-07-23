Доллар и евро прибавили в цене: новые котировки на 23 июля

В четверг, 23 июля, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подорожал на 6 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 10 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавило 9 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,52−45,01 грн. Евро покупают за 50,86 грн, а продают за 51,49 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,70−44,80, евро — 51,20−51,39 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,79−44,82 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,18−51,19 грн/евро.

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