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23 июля 2026, 10:01 Читати українською

Почти 99 тысяч чиновников скрыли более 445 тысяч деклараций: кто чаще всего

99 тысяч должностных лиц и чиновников скрыли 445,5 тысяч своих деклараций за 2015−2026 годы — подсчитал Опендатабот, опираясь на открытые данные НАЗК.

99 тысяч должностных лиц и чиновников скрыли 445,5 тысяч своих деклараций за 2015−2026 годы — подсчитал Опендатабот, опираясь на открытые данные НАЗК.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКакие декларации скрывалиЧаще всего скрывали декларации за 2016−2020 отчетные годы.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие декларации скрывали

Чаще всего скрывали декларации за 2016−2020 отчетные годы. Более половины декларантов, воспользовавшихся такой возможностью, — военнослужащие ВСУ. В целом один декларант, в среднем, скрыл 4,5 декларации.

99 087 декларантов скрыли 445 536 деклараций из открытого доступа по состоянию на июль 2026 года. Несмотря на то, что возможность скрывать декларации появилась лишь в конце 2023 года, больше всего из открытого доступа исчезло деклараций за период до полномасштабного вторжения.

Так, каждая пятая скрытая декларация относилась к 2016 году: 94 968. Еще 72 068 деклараций касаются 2020 года.

В то же время в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) на запрос OpenDataBot сообщили, что не ведут отдельной статистики по количеству деклараций или декларантов, чьи данные были скрыты из публичного доступа.

Более половины всех декларантов со скрытыми декларациями составляют военнослужащие Вооруженных сил Украины — 50,2 тысячи человек. Еще 16,4 тысячи декларантов работают в Национальной полиции.

В первую пятерку также входят представители городских советов — 2,5 тысячи, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — 2,5 тысячи и Государственной налоговой службы — 1,3 тысячи декларантов.

Источник: Минфин
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