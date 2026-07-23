Украинцы тратят более 4,6 тыс. грн в месяц на кофе, транспорт и перекусы (исследование)

Большинство украинцев, а именно 67 %, регулярно тратят деньги на транспорт, кофе, перекусы и питание вне дома. В среднем такие расходы составляют 4603 грн в месяц, а 47% опрошенных уже считают их привычной частью своего бюджета. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Экономика повседневного выбора», проведенного Kantar Украина, пишет Forbes.ua.

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Помимо расходов на повседневный комфорт, 55% украинцев регулярно тратят средства на уход за собой и саморазвитие, 49% — на здоровье, 35% — на домашних питомцев, а 30% — на досуг.

Больше всего на небазовые категории тратят украинцы в возрасте 18−29 лет — в среднем 5906 грн в месяц, что превышает средний показатель по стране.

Платными подписками пользуются 56% украинцев. Наибольшей популярностью пользуются видеосервисы (33%) и музыкальные платформы (25%), а 58% пользователей тратят на них до 500 грн в месяц.

Лишь 18% пользователей полностью удовлетворены расходами на подписки. Остальные 82% считают, что их можно оптимизировать. Важнейшими критериями при выборе сервисов остаются цена, отсутствие рекламы и стабильная работа.

Если возникает необходимость сократить бюджет, украинцы в первую очередь отказываются от расходов на кофе, питание вне дома и развлечения. В то же время расходы на здоровье и домашних питомцев остаются среди наименее подверженных сокращению.

«Ежедневные расходы показывают, что люди считают необходимой частью своей жизни. Для брендов это возможность лучше понять роль своей категории в жизни потребителей», — говорит Client Partner Kantar Украина Анастасия Ямелинец.

Методика опроса

Исследование «Экономика повседневного выбора» Kantar Украина основано на онлайн-опросе 1000 респондентов в возрасте 18−55 лет. Опрос проводился в мае 2026 года на национальной онлайн-панели, за исключением временно оккупированных территорий, зоны активных боевых действий и сельской местности.