Цены на топливо 21 июля: бензин и дизель продолжают стремительно дорожать

Во вторник, 21 июля, на украинских АЗС зафиксировано очередное удорожание всех видов горючего. Больше всего за сутки прибавил в цене бензин А-92, также ощутимо выросла и стоимость дизельного горючего. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».