Во вторник, 21 июля, на украинских АЗС зафиксировано очередное удорожание всех видов горючего. Больше всего за сутки прибавил в цене бензин А-92, также ощутимо выросла и стоимость дизельного горючего. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 21 июля: бензин и дизель продолжают стремительно дорожать
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Средние цены на топливо по состоянию на 21 июля
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подорожал на 61 копейку до 81,34 грн/л;
- Бензин А-95 подорожал на 72 копейки до 77,29 грн/л;
- Бензин А-92 подорожал на 1,96 грн. до 73,42 грн./л;
- Дизельное горючее подорожало на 1,36 грн до 80,16 грн/л;
- Автомобильный газ подорожал на 3 копейки до 40,05 грн/л.
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Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
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