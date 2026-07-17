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17 июля 2026, 20:05 Читати українською

Главное за неделю: новый Кабмин, обновление «єОсели» и временная защита украинцев в ЕС

Главное через неделю, с 13 по 17 июля.

Главное через неделю, с 13 по 17 июля.

Кабмин обновил программу «єОслея»: защитники получили ипотеку под 3%, лимиты площади увеличили

С 17 июля в государственной программе «єОселя» вступили в силу новые правила. Правительство расширило перечень льготных категорий, ввело ипотеку под 3% для защитников Украины, увеличило допустимую площадь жилья и обновило условия для семей с детьми.

Где в Украине активно покупают и продают валюту (инфографика)

Киев и Киевская область остаются лидерами на наличном валютном рынке Украины по итогам первого полугодия 2026 года. В то же время, западные регионы демонстрируют стремительный рост интереса к валюте, тогда как Днепропетровщина существенно снизила объемы операций. Об этом свидетельствует анализ рынка, обнародованный финансовым аналитиком Андреем Шевчишином.

Совет поддержал назначение Корецкого на должность премьер-министра

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром Корецкого Сергея. «За» проголосовало 289 народных депутатов. Сергей Кореецкий менеджер по нефтегазовой отрасли. С апреля 2025 возглавляет НАК «Нафтогаз Украины», а до этого руководил ПАО «Укрнафта» и АО «Укртатнафта».

Верховная Рада поддержала назначение нового состава Кабмина

16 июля 2026 г. Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров. «За» 264 народных депутата.

Война в Иране и госдолг США: что выбрать в этих условиях, евро или доллар

Надежды инвесторов на завершение войны между США и Ираном в середине июля снова разрушены. А вместе с ними на повестку дня снова выходят «страшилки» о росте цен на нефть и удорожании мировой логистики. Как на это отреагирует валютная пара доллар/евро и какую валюту лучше покупать в этих условиях, рассказывает «Минфин».

На АЗС прогнозируют скачок цен: горючее может подорожать на 12 грн.

На украинских АЗС на следующей неделе может начаться новая волна подорожания горючего. Бензин и дизель могут вырасти в цене примерно на 12 гривен, а стоимость литра может подорожать до 90 гривен из-за ситуации на Ближнем Востоке и сезонного роста спроса, рассказал основатель группы компаний Prime, эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года, но с условиями

Страны Европейского Союза согласовали продолжение механизма временной защиты для людей, выехавших из Украины из-за войны, до 4 марта 2028 года, но с определенными условиями для новых заявителей. Об этом говорится в сообщении Совета Е С.

Камеры, паузы и видеоверификация: как изменятся правила использования платежных терминалов

Ключевые игроки платежного рынка Украины совместно с Ассоциацией украинских банков (АУБ) подготовили меморандум, который коренным образом изменит правила пользования платежными терминалами (ПТКС). Обновленные стандарты, предусматривающие жесткую верификацию пользователей и технические ограничения могут заработать уже к концу 2026 года.

ЕС выделит Украине 920 миллионов евро на подготовку к зиме и восстановление энергетики — фон дер Ляйен

Европейский Союз в этом году предоставит Украине 920 млн евро на подготовку к зиме, восстановление и укрепление энергетической инфраструктуры, которая подвергается российским атакам. Об этом во время визита в Киев заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

ЕС официально открыл шестой кластер в переговорах о вступлении Украины

На сегодняшней межгосударственной конференции по вступлению Украины в ЕС был официально открыт кластер 6 (внешние отношения) в переговорах.

НБУ изменяет правила валютных переводов для почтовых операторов и перевозчиков

Национальный банк с 15 июля 2026 позволит операторам почтовой связи, экспресс-перевозчикам и другим международным транспортным перевозчикам Украины переводить иностранную валюту за границу для оплаты таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с ввозом посылок на территорию ЕС. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В Украине изменились сроки действия водительских удостоверений: МВД объяснило новые правила выдачи и обмена

В Украине изменились сроки действия водительских удостоверений. Соответствующие изменения направлены на приведение в соответствие украинского законодательства с европейскими стандартами и внедрение современных подходов к допуску водителей к управлению транспортными средствами. Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.

Источник: Минфин
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