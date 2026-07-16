Изменения в программе жилых ваучеров: кто потеряет право на пособие с 1 августа

С 1 августа в Украине вступают в силу обновленные правила предоставления жилых ваучеров для внутриперемещенных лиц. Правительство вводит ограничения для тех, кто уже имеет собственное жилье или воспользовался другими льготными программами, а также изменяет подход к сочетанию помощи с ипотекой «еселя». Детальнее об этих изменениях сообщила ОО «ВПО Украины».

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Основная цель таких изменений — обеспечить жильем именно тех граждан, действительно оказавшихся в затруднительных жилищных условиях и не имеющих другой альтернативы. Критерии отбора получателей жилых ваучеров станут более строгими, что позволит более эффективно распределять государственную помощь.

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Кого касаются ограничения

Помощь не будут оказывать ВПЛ, которые после 24 февраля 2022 года продали или подарили недвижимость в регионах, где не ведутся активные боевые действия и не оккупированы. Таким образом, государство стремится исключить случаи получения помощи теми, кто имел собственные ресурсы для обеспечения себя жильем. Те, кто уже реализовал свое право на получение жилья через льготную ипотечную программу «Еселя», больше не смогут претендовать на ваучер. Новые правила коснутся переселенцев, зарегистрировавших место жительства на временно оккупированных территориях уже после того, как населенный пункт оказался под контролем России.

Важно отметить, что для тех, кто уже получил жилищный ваучер или подал соответствующие документы до 1 августа, будут действовать предыдущие правила. Они сохраняют свое право на получение пособия без дополнительных проверок. Продолжают претендовать на поддержку и те переселенцы, которые не имеют в собственности другого жилья, не пользовались программой «Еселя» и были зарегистрированы на временно оккупированных территориях до начала их оккупации.

Отдельным вопросом стала возможность сочетания жилого ваучера с ипотекой. С августа запрещено сначала оформлять кредит по программе «Еселя», а затем обращаться за ваучером под эту ипотеку.

Однако правительство позволяет другую последовательность: сначала получить жилищный ваучер, а потом использовать его как первый взнос для ипотечного договора. Техническая возможность такого шага будет зависеть от принятия законодательных изменений — речь идет о законопроекте № 15335, который должен урегулировать этот механизм.

Более подробно читайте об этом в нашей статье Жилищный ваучер станет первым взносом по ипотеке.