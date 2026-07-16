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16 июля 2026, 16:58 Читати українською

Рекордное количество выпускников и мизер вакансий: в Китай кризис молодежной безработицы

Этим летом китайский рынок труда пополнят 12,7 млн выпускников университетов. Это на 480 тысяч больше, чем в 2025 году. Это рекордный показатель в истории страны. Но рынок труда просто не успевает за таким наплывом. Безработица в Китае составляет 16,9%. Об этом сообщает The Guardian .

Этим летом китайский рынок труда пополнят 12,7 млн выпускников университетов.

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С одной стороны, это не критично, ведь почти совпадает с общим уровнем ЕС (15,1%) и Великобритании (16,2%). Но контекст принципиально иной: в Китае эта цифра охватывает только официально зарегистрированных безработных, а общее количество активных претендентов больше в несколько раз.

Основатель консалтинговой компании China Education International Чарльз Джефри Сан оценивает реальный масштаб проблемы по-другому. С учетом тех, кто до сих пор ищет работу после прошлогодних выпусков, аспирантов без места и выпускников из-за границы, только общее количество безработной молодежи в этом году может превысить 15 млн человек.

Где корни проблемы

Кризис не возник внезапно. Исследователи Economist Intelligence Unit указывают, что молодежная безработица в Китае является устойчивой проблемой с 2020 года, которая не улучшилась.

Первая причина — структурное смещение экономики. Китай целенаправленно движется к высокотехнологичным отраслям: электромобилям, батареям, полупроводникам и робототехнике. Этот переход создал спрос на узкоспециализированных специалистов, но не на миллионы гуманитариев, выпускаемых системой высшего образования. Найти работу для этой категории специалистов почти невозможно.

Вторая причина — ИИ и автоматизация. Базовые позиции начального уровня все чаще выполняются алгоритмами. Даже специалисты в сфере IT-сервисов сталкиваются с тем, что рутинные задачи автоматизируются. Молодые специалисты оказались самой уязвимой группой.

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В ответ университеты массово пересматривают программы. С 2021 по 2025 год университеты отменили 12 200 программ бакалавриата по гуманитарным и художественным направлениям, и ввели 10 200 новых в технологических сферах.

Но перестройка системы занимает годы, а выпускники с устаревшими специальностями уже сейчас на рынке.

Что делает государство

Власти признают проблему и пытаются реагировать. В прошлом месяце стартовала шестимесячная общенациональная кампания по стимулированию найма. В марте объявлены планы задействовать ИИ для создания 12 млн новых рабочих мест в 2026 году из-за масштабных программ массовой переподготовки.

Часть молодежи уже переориентируется на гиг-экономику (разовые задачи или проекты), которая в Китае охватывает более 200 млн человек. Но аналитики предостерегают: краткосрочное решение проблемы через работу в такси или доставку пиццы приводит к долгосрочной деградации навыков и стагнации доходов для целого поколения.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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