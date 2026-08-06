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6 августа 2026, 8:29 Читати українською

Родители первоклассников уже могут получить 5000 грн: как оформить «Пакет школьника»

По информации Кабинета Министров Украины, родители детей, которые в 2026—2027 учебном году идут в первый класс, уже могут подать заявление на получение единовременной помощи по программе «Пакет школьника». Размер выплаты — 5 000 грн на каждого ребенка. Если в первый класс идут двое или более детей из одной семьи, средства выплачиваются на каждого отдельно.

По информации Кабинета Министров Украины, родители детей, которые в 2026—2027 учебном году идут в первый класс, уже могут подать заявление на получение единовременной помощи по программе «Пакет школьника».

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Правом на выплату имеют родители, усыновители и другие законные представители детей, которые будут учиться на подконтрольной территории Украины. Заявления принимаются до 1 ноября 2026 года.

Как подать заявление онлайн через «Дію»

Самый удобный способ — через приложение «Дія»:

  1. Авторизироваться в приложении
  2. Открыть раздел «Помощь от государства»
  3. Выбрать услугу «Пакет школьника»
  4. Указать ФИО ребенка, который идет в первый класс
  5. Перейти к оформлению заявления
  6. Выбрать Дія.Карту со специальным счетом «Забота для ребенка»
  7. Проверить данные и подписать заявление Дія.Підписом.

Для оформления необходимо иметь в приложении ID-карту или загранпаспорт, а также верифицированный регистрационный номер налогоплательщика (РНОКПП).

Если Дія.Карти пока нет, то ее можно открыть в одном из уполномоченных банков.

Как оформить оффлайн

Если нет приложения или удобнее обратиться лично, заявление можно подать в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

При себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также РНОКПП при наличии. Законные представители дополнительно предъявляют документы, подтверждающие их права.

Ранее открытые счета со специальным режимом использования продолжают действовать, переоформлять их не нужно.

Деньги программы «Пакет школьника» поступают исключительно в безналичной форме на специальный счет и имеют целевое назначение. Их можно потратить на книги, канцелярские товары, школьную одежду, обувь и принадлежности. Срок использования — 12 месяцев со дня зачисления.

Напомним

Программа помощи родителям первоклассников заработала в 2025 году. В прошлом году в Приватбанке открыли спецсчета для получения денег 191 тыс. украинцев

Как сообщал Минфин, чаще всего украинцы тратят средства из «Пакета школьника» на покупку детской одежды и канцтоваров.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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