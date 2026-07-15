Цены на топливо в Украине растут: сколько стоит заправить авто 15 июля

В среду, 15 июля, в Украине зафиксировано очередное удорожание большинства видов топлива. Больше всего за сутки подскочила средняя стоимость дизельного топлива, в то время как ценники на бензин А-95, А-92 и автомобильный газ изменились минимально. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».