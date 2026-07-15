В среду, 15 июля, в Украине зафиксировано очередное удорожание большинства видов топлива. Больше всего за сутки подскочила средняя стоимость дизельного топлива, в то время как ценники на бензин А-95, А-92 и автомобильный газ изменились минимально. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо в Украине растут: сколько стоит заправить авто 15 июля
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Средние цены на топливо по состоянию на 15 июля
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум в среднем стоит 78,72 грн/л (цена не изменилась);
- Бензин А-95 подорожал на 6 копеек до 74,68 грн/л;
- Бензин А-92 подорожал на 4 копейки до 69,54 грн/л;
- Дизельное топливо подорожало на 16 копеек до 76,27 грн/л;
- Автомобильный газ подорожал на 3 копейки до 40,03 грн/л.
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Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
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