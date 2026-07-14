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14 июля 2026, 18:14 Читати українською

Нацбанк инициирует новые санкции против цифровой инфраструктуры рф

Россия научилась обходить санкции из-за цифровых активов, превращая криптовалюту в спасательный круг для своей экономики. Чтобы остановить этот «теневой» поток, Национальный банк Украины инициирует обновление секторальных ограничений против финансового сектора россии. О планах регулятора сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Россия научилась обходить санкции из-за цифровых активов, превращая криптовалюту в спасательный круг для своей экономики.

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Нацбанк предлагает реализовать четыре стратегических шага:

  1. Запретить использование софта, платформ и сервисов российских банков, через которые покупают, продают, обменивают или хранят цифровые активы.

  2. Распространить секторальные санкции на операторов криптоплатформ и всю цифровую инфраструктуру, обслуживающую российские операции, вне зависимости от их географии.

  3. Полностью запретить операции с активами, выпущенными финансовыми учреждениями рф, а также с любыми цифровыми инструментами, привязанными к российскому рублю.

  4. Блокировать сотрудничество с любыми компаниями, если они обеспечивают проведение расчетов с российскими виртуальными активами или их рублевыми эквивалентами.

Эти инициативы частично дублируют 19-й и 20-й пакет санкций Европейского Союза. Однако украинский регулятор настаивает на более радикальном подходе: если ЕС фокусируется на отдельных стейблкоинах, то Киев требует тотального запрета для любых базирующихся на рубле активов.

Важная деталь: эти меры касаются исключительно борьбы с враждебными схемами. Они не затрагивают внутренний украинский рынок виртуальных активов и не ограничивают деятельность честных участников. Цель — не дать агрессору ни одного «цифрового окна», через которое он мог бы финансировать войну, используя современные технологии для побега от ответственности.

Читайте также: Африка воюет за Россию: щедрые контракты и пленные, которые хотят обратно в Москву

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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