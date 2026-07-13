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13 июля 2026, 19:33 Читати українською

Доллар слабеет как мировой спаситель — и это делает глобальную экономику более устойчивой.

Несмотря на торговые войны, рекордные тарифы США и масштабные перебои с энергоснабжением из-за конфликта с Ираном, МВФ прогнозирует рост мирового ВВП в этом году на 3%. Это ненамного меньше средних 3,5% предыдущих двух лет. Почему глобальная экономика оказалась такой выносливой. Bloomberg со ссылкой на анализ Стивена Барроу из Standard Bank.

Несмотря на торговые войны, рекордные тарифы США и масштабные перебои с энергоснабжением из-за конфликта с Ираном, МВФ прогнозирует рост мирового ВВП в этом году на 3%.

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Что держит рынки

Очевидный фактор — инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта. Но есть и менее заметный, но не менее важный.

Несмотря на торговую напряженность, индекс MSCI World в прошлом году вырос на 21%, а с начала 2026-го прибавил еще более 10%.

Рынки поддерживают:

  • масштабные вложения в ШИ-инфраструктуру
  • высокие цены активов
  • устойчивый спрос состоятельных потребителей

Но Барроу видит более глубокую структурную смену, которая и объясняет неожиданную выносливость системы.

Доллар перестает быть автоматическим спасителем

Ранее механизм глобальных кризисов был предсказуем. В ходе потрясений капитал массово перетекал в американские гособлигации, доллар автоматически укреплялся, а рисковые активы падали. Развивающиеся страны оказывались в ловушке: им приходилось повышать ставки, чтобы защитить национальные валюты, жертвуя собственным ростом. Таким образом, американский кризис автоматически становился глобальным.

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В этот раз механизм дал сбой.

Во время острейшей эскалации иранского конфликта спрос на американские гособлигации существенно не вырос. Во время тарифных войн доллар вообще дешевел, а ставки в других странах не становились жестче. Даже нынешнее укрепление американской валюты остается умеренным по историческим меркам.

МВФ также зафиксировал, что американские гособлигации постепенно теряют часть традиционной премии безопасности. Это может сокращать разницу в стоимости заимствований для корпоративных заемщиков по всему миру.

Барроу делает неожиданный вывод: постепенное ослабление роли США как глобального финансового центра уменьшает риск распространения кризисных волн на другие экономики.

Дискуссия о долларе обычно сводится к вопросу, когда он потеряет статус главной мировой валюты. Но менее очевидным следствием этого процесса может стать то, что глобальная экономика станет просто менее уязвимой к финансовым потрясениям, независимо от их источника.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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