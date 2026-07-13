С момента введения военного положения украинские предприниматели активно пользуются государственной программой «Доступные кредиты 5−7-9%». Министерство финансов сообщает, что по состоянию на 13 июля 2026 года 48 банков-партнеров выдали 121 718 кредитов на общую сумму 473,6 млрд грн. Если же считать с самого старта инициативы, общий объем финансирования превысил 563,3 млрд грн по более чем 156 тысячам заключенных договоров.
Программа «5-7-9%»: бизнес привлек более 473 млрд грн льготных кредитов с начала войны
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Динамика кредитования остается стабильной. Только за прошлую неделю представители микро-, малого и среднего бизнеса получили 465 льготных кредитов на сумму 1,7 млрд. грн.
Всего с начала 2026 года банки выдали 21 556 ссуд на 101,1 млрд грн, причем более 45 млрд грн были обеспечены именно банками государственного сектора.
Приоритетные направления финансирования бизнеса
Программа «5−7-9%» позволяет предпринимателям направлять средства на разные цели, что обеспечивает поддержку как стратегических секторов, так и отдельных операционных потребностей компаний.
По состоянию на середину июля структура использования кредитного портфеля, сформированного во время войны, выглядит следующим образом:
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Переработка сельскохозяйственной продукции: 85,25 млрд. грн;
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Финансирование оборотного капитала: 89,53 млрд. грн;
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Кредитование в зоне высокого военного риска: 90,02 млрд. грн.;
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Инвестиционные цели: 70,84 млрд. грн;
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Антивоенные цели: 56,81 млрд грн;
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Сельскохозяйственные товаропроизводители: 57,49 млрд. грн.;
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Финансирование энергосервиса: 9,77 млрд. грн.
Программа остается одним из основных инструментов поддержки ликвидности украинских компаний. Она позволяет бизнесу не только сдерживать обороты, но и инвестировать в развитие производственных мощностей и переработку даже в регионах, где ведение деятельности связано с высокими рисками. Благодаря льготным условиям предприниматели получают возможность адаптироваться к сложным экономическим условиям и продолжать работу.
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