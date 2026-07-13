В понедельник, 13 июля, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 6 коп. до 74,63 грн/л, на дизельное топливо — на 7 коп. до 76,02 грн/л.
Цены на топливо 13 июля: что изменилось на украинских АЗС
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Средние цены на горючее по состоянию на 13 июля
- Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин марки А-95 (премиум) — 78,4 грн/л (подешевел на 30 коп.);
- Бензин марки А-95 — 74,63 грн/л (дорожал на 6 коп.);
- Бензин марки А-92 — 69,53 грн/л;
- Дизпальное — 76,02 грн/л (дорожало на 7 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 40,02 грн/л, что на 2 коп. дешевле по сравнению с предыдущим рабочим днем — 10 июля.
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Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
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