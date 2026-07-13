Деньги от экспорта оружия направят на нужды ВСУ

Верховная Рада рассматривает законопроект № 15400 , который должен сделать оборонный экспорт дополнительным финансовым щитом для армии. Документ предлагает изменить порядок распределения средств, вырученных от выдачи разрешительных документов на экспорт товаров военного и двойного назначения.

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1 июля 2026 Украина ввела новый механизм международных передач продукции ОПК. Он разрешает контролируемый экспорт военных товаров при приоритетном обеспечении Вооруженных Сил Украины.

Учитывая это, ожидается значительный рост количества заявок на получение лицензий и разрешений, а значит — увеличение поступлений в бюджет. Авторы законопроекта (депутаты Андрей Мотовиловец и Роксолана Пидласса) считают необходимым направлять эти средства непосредственно на оборонные нужды.

Куда направят экспортные сборы

Согласно проекту закона, с 1 августа 2026 г. и до завершения военного положения все платежи за оформление разрешительных документов в сфере экспортного контроля будут зачисляться в специальный фонд госбюджета. Кабинет Министров будет определять порядок использования этих ресурсов, направляя их исключительно на оборонные цели.

Предлагаемое распределение выглядит следующим образом:

50% - на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники для подразделений Сил обороны.

50% — на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Пока точно спрогнозировать сумму дополнительных поступлений сложно, ведь она будет зависеть от активности отечественных оборонных предприятий и их способности выходить на внешние рынки после обеспечения внутренних потребностей. Однако инициаторы законопроекта отмечают главное преимущество: этот источник финансирования армии не требует повышения налоговой нагрузки для населения или бизнеса.

Законопроект № 15400 формирует прямую связь: чем успешнее украинский ОПК экспортирует продукцию за границу, тем больше получают военные на современную технику и денежное содержание.

Фактически государство стремится замкнуть цикл, в котором оборонная индустрия сама себя развивает и поддерживает непосредственно на защите страны.

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