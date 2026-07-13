Налоговая собрала более 250 млн грн штрафов: почему бизнесу следует проверить риски заранее

За первое полугодие 2026 года Государственная налоговая служба провела более 15 тысяч фактических проверок. По их результатам в бюджет уже поступило более 250 млн грн штрафных санкций. В среднем это около 16,7 тыс. грн на одну проверку. Об этом написала народная депутат Нина Южанина.

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По ее словам, в ходе проверки налоговики также обнаружили более 1,6 тыс. неоформленных работников. Это одно из наиболее чувствительных направлений контроля, поскольку речь идет не только о налогах, но и о социальных гарантиях самих работников.

Какие нарушения обнаруживают чаще всего

Как отмечает Южанина, среди наиболее распространенных нарушений, которые фиксирует ГНС, — расчеты без регистраторов расчетных операций, нарушения при продаже алкоголя, неучтенные товары, нарушения в сфере ресторанного бизнеса и реализации горючего.

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В налоговой подчеркивают, что эффективность таких проверок обеспечивают риск-ориентированный подход и качественный допроверочный анализ. То есть проверки должны быть назначены не случайно, а там, где налоговая уже видит повышенные риски нарушений.

Именно такой подход формально должен снижать давление на добросовестный бизнес и концентрировать внимание государства на тех плательщиках, в деятельности которых есть признаки рисковости.

Налоговый чекап и вопросы к подходу

«Накануне ГНС презентовала новый сервис — «налоговый чекап». Его логика звучит просто: налоговые риски можно узнать раньше, чем они станут проблемой.

Но именно здесь возникает главный вопрос. Если налоговая уже видит риски благодаря допроверочному анализу, предлагала ли она плательщикам добровольно устранить эти нарушения до фактической проверки?

Ведь современный комплаенс строится не только на наказании. Его задача — предупредить нарушения, дать бизнесу возможность исправить ошибки и сформировать понятные правила поведения.

Если плательщик получает сигнал о рисках к проверке, он может самостоятельно исправить нарушения, дооформить работников, привести кассовую дисциплину к требованиям закона или упорядочить учет товаров. В таком случае выиграют все: бюджет получает надлежащие платежи, бизнес избегает штрафов, а налоговая уменьшает количество конфликтов", — пишет Южанина.

Что должно быть показателем эффективности

Более 15 тыс. проверок и 250 млн грн штрафов — это заметный результат для бюджета. Но для сервисной налоговой службы этого показателя недостаточно, убеждена народная депутат.

Настоящая эффективность должна измеряться не только количеством проверок и суммой санкций. Не менее важно считать, сколько нарушений удалось предупредить еще до выхода инспекторов к плательщику.

Именно в этом состоит философия сервисной модели: государство не просто наказывает за ошибки, а помогает плательщикам их вовремя увидеть и исправить.

Для бизнеса это значит, что ждать проверки не стоит. РРО, трудовые отношения, учет товаров, лицензии на алкоголь или горючее, кассовая дисциплина и первичные документы должны быть проверены заранее. Налоговый чекап может стать полезным инструментом только тогда, когда он будет работать как профилактика, а не как предупреждение перед неизбежным штрафом", — подытожила она.