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13 июля 2026, 14:39 Читати українською

НБУ сократил валютные интервенции на межбанке почти на четверть

Национальный банк Украины на прошлой неделе снизил объем интервенций на межбанковском валютном рынке на $273,1 млн, или на 23,9%. За неделю регулятор продал $871,2 млн. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Национальный банк Украины на прошлой неделе снизил объем интервенций на межбанковском валютном рынке на $273,1 млн, или на 23,9%.

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Сокращение интервенций произошло на фоне уменьшения спроса на валюту со стороны юридических лиц. За первые четыре дня минувшей недели среднедневное отрицательное сальдо купли и продажи валюты бизнесом снизилось до $104 млн.

Неделей ранее этот показатель составил $177,8 млн. Всего за четыре дня отрицательное сальдо сделок юридических лиц составило $415,9 млн.

Гривна укрепилась

Официальный курс гривны к доллару за неделю укрепился. В начале недели он составил 44,5696 грн/$, а в конце — 44,5155 грн/$.

Похожая динамика наблюдалась и на наличном рынке. Курс доллара за неделю снизился на 4−6 копеек. В покупке он составлял около 44,28 грн/$, в продаже — почти 44,68 грн/$.

Это свидетельствует о том, что давление на валютный рынок временно ослабло. Меньший спрос бизнеса на валюту позволил НБУ сократить продажу доллара без резких колебаний курса.

Население покупало валюту активнее

На наличном и карточном рынке поведение населения было другим. Среднедневное отрицательное сальдо валютообменных операций граждан с понедельника по четверг выросло почти до $34,1 млн.

Для сравнения, на прошлой неделе этот показатель составил $24,9 млн. То есть население покупало валюты больше, чем продавало, и этот разрыв увеличился.

Спрос граждан на валюту обычно зависит от курсовых ожиданий, сезонных расходов, новостного фона и желания сохранять часть сбережений в долларах или евро.

Что это значит для рынка

Сокращение интервенций НБУ не означает полной стабилизации валютного рынка. Регулятор продолжает оставаться главным продавцом валюты на межбанке и сглаживает дисбаланс между спросом и предложением.

В то же время, недельное уменьшение продажи валюты почти на четверть показывает, что в отдельные периоды рынок может нуждаться в меньшей поддержке. Для гривны это положительный сигнал, особенно на фоне укрепления официального и наличного курса.

Читайте: Доллар и евро в середине июля: что может существенно повлиять на курс в эти дни

Как ранее писал «Минфин», в июне международные резервы Украины выросли до $51,3 млрд благодаря поступлениям от международных партнеров. Это дает НБУ больший запас для интервенций, но не упраздняет валютные риски.

Последующая динамика курса будет зависеть от объемов импорта, бюджетных расходов, регулярности внешней помощи и поведения бизнеса и населения. Если спрос юридических лиц будет оставаться умеренным, у Нацбанка будет больше пространства для более осторожного присутствия на рынке. Если спрос снова усилится, интервенции могут вернуться к большему объему.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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