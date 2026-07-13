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13 июля 2026, 14:21 Читати українською

Спрос на аренду растет по всей Украине: где цены подскочили больше всего

В июне 2026 года рынок аренды жилья в Украине продолжил расти. По данным маркетплейс DIM.RIA, количество объявлений увеличилось во всех регионах, но вместе с предложением рос и спрос. На этом фоне цены на аренду тоже пошли вверх.

В июне 2026 года рынок аренды жилья в Украине продолжил расти.

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Больше новых объявлений об аренде жилья появилось в Херсонской области — предложение выросло на 108% по сравнению с маем. Заметное увеличение также зафиксировали в Житомирской области — на 52%, Кировоградской — на 49% и Черкасской — на 42%.

Рост предложения может свидетельствовать о постепенном оживлении рынка в регионах, где арендодатели активнее выставляют жилье. В то же время, это не означает автоматического снижения цен, ведь интерес арендаторов тоже увеличивается.

Где аренда самая дорогая

Киев продолжает возглавлять рейтинг по стоимости аренды. В июне средняя цена однокомнатной квартиры в столице составила 27 тыс. грн. в месяц. Это на 4% больше, чем в мае.

Читайте также: Новый налог на аренду жилья: что изменится для владельцев квартир и арендаторов

На втором месте остается Закарпатская область. Там средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры не изменилась и составляет 22,5 тыс. грн.

В Черкасской области в июне зафиксировали резкое подорожание — на 27%. В результате, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в регионе сравнялась со Львовской областью и достигла 19 тыс. грн в месяц.

Дешевое жилье среди регионов можно арендовать в Херсонской области. Там однокомнатная квартира в среднем стоит 4 тысячи гривен в месяц.

Что происходит в Киеве

В столице цены на аренду в июне выросли по всем районам. Дорогим остается Печерский район, где средняя аренда однокомнатной квартиры составляет 36 тыс. грн. Это на 3% больше, чем в мае.

Самая дешевая аренда среди районов Киева — в Деснянском. Там однокомнатную квартиру в среднем можно арендовать за 13 тысяч гривен в месяц. В то же время, именно этот район показал заметный рост — на 30% по сравнению с маем.

Разница между районами столицы остается значительной. Центр и деловые районы удерживают самые высокие цены, тогда как периферийные локации остаются более доступными, но тоже дорожают из-за общего роста спроса.

Спрос растет по всей стране

В июне интерес к аренде вырос во всех областях Украины. Наиболее динамичный спрос рос в Черниговской области — на 27%, Тернопольской — на 26%, Житомирской — на 21% и Волынской — на 20%.

Наибольший дисбаланс между спросом и предложением зафиксирован в Тернопольской и Николаевской областях. В среднем на одно объявление приходится по 8 потенциальных арендаторов.

В Киеве конкуренция ниже, но также ощутима: в среднем на одно объявление приходится 3 арендатора.

Почему цены идут вверх

Рынок аренды реагирует на несколько факторов одновременно. С одной стороны, предложение увеличивается, потому что владельцы активнее возвращают жилье на рынок. С другой стороны, спрос тоже растет, особенно в городах и регионах, куда переезжают люди через работу, безопасность или обучение.

На стоимость аренды также влияют сезонность, возврат части населения в крупные города, релокация бизнеса, внутренняя миграция и ограниченное количество качественного жилья в популярных районах. Поэтому даже при увеличении количества объявлений цены не снижаются, а в отдельных регионах заметно растут.

Как ранее писал «Минфин», рынок недвижимости в Украине остается неравномерным: в части регионов спрос поддерживают внутренние переселенцы и трудовая миграция внутри страны, тогда как в прифронтовых областях цены значительно ниже рисков безопасности.

Для арендаторов это значит, что искать жилье следует заранее, особенно в городах с высокой конкуренцией. Для собственников — рынок остается активным, но цена аренды все больше зависит от состояния квартиры, района, наличия ремонта, автономности и доступности инфраструктуры.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
13 июля 2026, 15:29
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Не треба плутати термінологію (це не до редактора, адо дім.ріа, котрі хочуть більше бабла), ціни котрі бачимо на сайті - це хотілки орендодавців, не більше. Ніхто вам ніколи не скаже за яку ціну здає квартиру, може бути написано хоч десять мільярдів, але власник не здавав таку квартиру понад рік і потім коли знаходиться бажаючий, то останній каже:-А знаєте, у вас тут проблеми і тут проблеми, можу вам платити 10 тисяч, а як не підходить, то шукайте далі - умовно, ну і власник погоджується.

І ще, а як може зростати вартість оренди, якщо українців більше не стає, а стає тільки менше, і не тільки через війну, а й через еміграцію, і українці стали більше заробляти з перерахунком до курсу валют? Просто в абсолютно усіх інакших варіантах це не «ціни зростають», а хотілки орендодавців зростають.
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