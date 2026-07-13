Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (ЛНМУ), стабильно возглавляющий рейтинги медицинских учреждений высшего образования Украины, обнародовал новые расценки на обучение на 2026/2027 учебный год. Родители абитуриентов вынуждены будут существенно пересмотреть свои финансовые планы. Об этом сообщает сайт Zaxid.net .
Львовский медуниверситет обновил стоимость обучения: «Стоматология» подорожала почти вдвое
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В условиях военного положения и инфляционного давления университет вынужден пересматривать стоимость услуг для обеспечения качества образовательного процесса и содержания материальной базы.
Наибольший рост стоимости затронул направления, традиционно пользующиеся наивысшим спросом среди поступающих. Цены на них выросли на десятки процентов:
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Стоматология: 130 тыс. грн (рост стоимости составил 91% в год).
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Медицина: 95 тыс. грн (увеличение цены на 48%).
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Педиатрия: 84 тыс. грн. (рост на 38%).
В то же время, университет предлагает более умеренные условия для обучения на профильных и новых специальностях.
Стоимость на эти направления составляет около 60 тысяч гривен, что делает их более доступными для абитуриентов:
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Физическая терапия: 59,5 тыс. Грн.
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Лабораторная диагностика: 59,5 тыс. Грн.
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Нутрициология: 59,5 тыс. Грн.
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Протезирование-ортезировка: 65 тыс. грн.
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Фармация: 61,1 тыс. грн. (дневная форма) и 51,1 тыс. грн. (заочная).
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Менеджмент: 70 тыс. Грн.
Отметим, что специальности «Лабораторная диагностика» и «Нутрициология» новые в структуре ЛНМУ, поэтому университет устанавливает на них более привлекательные цены для привлечения студентов.
Несмотря на существенное подорожание, интерес к получению медицинского образования в Украине остается стабильно высоким, ведь профессия врача одна из самых востребованных и социально значимых.
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