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13 июля 2026, 12:38 Читати українською

Львовский медуниверситет обновил стоимость обучения: «Стоматология» подорожала почти вдвое

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (ЛНМУ), стабильно возглавляющий рейтинги медицинских учреждений высшего образования Украины, обнародовал новые расценки на обучение на 2026/2027 учебный год. Родители абитуриентов вынуждены будут существенно пересмотреть свои финансовые планы. Об этом сообщает сайт Zaxid.net .

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (ЛНМУ), стабильно возглавляющий рейтинги медицинских учреждений высшего образования Украины, обнародовал новые расценки на обучение на 2026/2027 учебный год.

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В условиях военного положения и инфляционного давления университет вынужден пересматривать стоимость услуг для обеспечения качества образовательного процесса и содержания материальной базы.

Наибольший рост стоимости затронул направления, традиционно пользующиеся наивысшим спросом среди поступающих. Цены на них выросли на десятки процентов:

  • Стоматология: 130 тыс. грн (рост стоимости составил 91% в год).

  • Медицина: 95 тыс. грн (увеличение цены на 48%).

  • Педиатрия: 84 тыс. грн. (рост на 38%).

В то же время, университет предлагает более умеренные условия для обучения на профильных и новых специальностях.

Стоимость на эти направления составляет около 60 тысяч гривен, что делает их более доступными для абитуриентов:

  • Физическая терапия: 59,5 тыс. Грн.

  • Лабораторная диагностика: 59,5 тыс. Грн.

  • Нутрициология: 59,5 тыс. Грн.

  • Протезирование-ортезировка: 65 тыс. грн.

  • Фармация: 61,1 тыс. грн. (дневная форма) и 51,1 тыс. грн. (заочная).

  • Менеджмент: 70 тыс. Грн.

Отметим, что специальности «Лабораторная диагностика» и «Нутрициология» новые в структуре ЛНМУ, поэтому университет устанавливает на них более привлекательные цены для привлечения студентов.

Несмотря на существенное подорожание, интерес к получению медицинского образования в Украине остается стабильно высоким, ведь профессия врача одна из самых востребованных и социально значимых.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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crowl
crowl
13 июля 2026, 13:35
#
Нутриціологія: 59,5 тис. грн. lol
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