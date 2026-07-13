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13 июля 2026, 10:14 Читати українською

Африка воюет за россию: щедрые контракты и пленные, желающие обратно в Москву

Пленные из Африки, захваченные в ходе боевых действий в Украине, стали неудобным аргументом в геополитическом споре между Москвой и Киевом. Об этом пишет Politico по итогам интервью с несколькими африканскими бойцами в украинском месте содержания. Украина утверждает, что россия завербовала более 3000 граждан из 36 африканских стран под предлогом гражданской работы. Но сами пленники эту версию отрицают.

Пленные из Африки, захваченные в ходе боевых действий в Украине, стали неудобным аргументом в геополитическом споре между Москвой и Киевом.

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Просто бизнес

«Это неправда, что африканцев обманом затащили в российскую армию. Когда подписываешь контракт, тебе рассказывают о работе. Это просто работа», — сказал пленник из Демократической Республики Конго, представившийся позывным Аватаром.

И это действительно бизнес с конкретными цифрами вознаграждения.

Россия предлагает африканским рекрутам одноразовый подъемный бонус около $13 000 и ежемесячную зарплату не менее $2 000. Для большинства стран Африки к югу от Сахары это заоблачные деньги.

Пленный из Египта на позывном Каир объяснил ситуацию откровенно: «Некоторые из нас здесь уже два года и больше. Украина обозначает нас как граждан африканских стран — и мы думаем, это потому, что она не хочет отпускать нас обратно в россию. А мы все хотим вернуться именно туда».

Именно здесь возникает проблема. Пленные не хотят репатриации в Конго, Кению или Гану — они хотят попасть в обмен и оказаться снова в россии. Украинская разведка уверена: вернувшись, они снова пойдут воевать. Потому Киев не спешит их обменивать. Сотни этих людей месяцами находятся в изоляторах и их судьбу пытаются решить через иностранные посольства.

Украина проигрывает в этой гонке

Масштаб вербовки впечатляет. В феврале спикер кенийского парламента заявил, что более 1000 кенийцев завербовали российские агенты через организованную транснациональную сеть. В целом россия привлекла граждан из многих африканских стран.

Украина пытается противодействовать: она увеличила количество посольств на континенте с 10 до 18. Но у России есть 49 посольств в Африке, более глубокие дипломатические корни и годы советского наследия на своей стороне.

О том, как Украина пытается привлекать иностранные рекруты, читайте в нашей статье «Кабмин утвердил правила привлечения иностранных добровольцев в ВСУ: 300 000 за каждого рекрута» .

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+72
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
13 июля 2026, 10:28
#
Чому? найманець є найманець, він за гроші воює, якби українська влада вже теж аналогічне вводить, а чому раніше не зробити це, ах так в нас же «грошей не було», тільки чомусь депутатам і тцкунам знаходились мільйони.

Давно треба було зробити контрактну армію і дозволити найманців, а не займатися хрінню з викраденням українців на вулицях, які потім все одно йдуть в сзч. Гроші то є на все це, достатньо подивитися в декларації чиновників і посадовців, а також силовиків так званих.
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nsns3212
nsns3212
13 июля 2026, 13:00
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Так платите им тоже гроши, а то шпана ликвидаторов только выводить научилась
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Sg Ms
Sg Ms
13 июля 2026, 13:59
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Ну і як тут не бути расистом?
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