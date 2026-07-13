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13 июля 2026, 8:43 Читати українською

Польша скупает золото на падении цен: сколько уже накопил центробанк

Национальный банк Польши с начала 2026 года приобрел 82 тонны золота. Об этом заявил глава центробанка Адам Глапинский во время пресс-конференции в Варшаве. По его словам, банк пользуется недавним падением цен на драгметалл и продолжает накапливать резервы, пишет Bloomberg.

Национальный банк Польши с начала 2026 года приобрел 82 тонны золота.

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После последней публикации официальных данных за апрель польский центробанк докупил еще 37 тонн золота. По текущим ценам это примерно $5 млрд.

Польша уже была крупнейшим покупателем золота среди центробанков в 2025 году и при нынешних темпах может сохранить эту позицию и в 2026-м.

Сколько золота имеет Польша

Глапинский подтвердил цель Нацбанка Польши — довести золотые резервы до 700 тонн. В настоящее время банк имеет 632,4 тонны золота. Из них 105 тонн хранятся в Польше, а остальные распределены между Лондоном и Нью-Йорком.

Читайте также: Центробанки резко увеличили закупки золота: кто скупает больше всех

По словам главы центробанка, накопление золота не является «скачкой» или покупкой ради самой покупки. Речь идет о политике финансовой безопасности государства и подготовке к любым кризисным сценариям.

«Мы постоянно покупаем золото, пользуясь недавним падением цен», — сказал Глапинский.

Почему покупают именно сейчас

Новые закупки прошли на фоне снижения стоимости золота. С апреля цена металла упала более чем на 10%. На рынок давили ожидания более высоких процентных ставок в США и укрепления доллара. Для золота это негативные факторы, ведь металл не приносит процентный доход и конкурирует с долларовыми активами за внимание инвесторов.

В то же время для центробанков краткосрочные колебания цены имеют меньшее значение, чем структура резервов. Золото не зависит от эмитента, нет кредитного риска конкретного государства и может выполнять роль защитного актива в периоды геополитического напряжения.

Поэтому Польша продолжает покупать металл даже после снижения цен. Для центробанка это возможность увеличить долю золота в резервах дешевле, чем на пике рынка.

Центробанки не отказываются от золота

Польша не единственная страна, активно наращивающая золотые резервы. Спрос со стороны центробанков остается одним из главных факторов поддержки рынка драгметалла, даже когда частные инвесторы сокращают позиции.

Как ранее писал «Минфин», Народный банк Китая в июне также увеличил запасы золота, продлив самую длинную серию закупок, по меньшей мере, с 2015 года. Это свидетельствует о более широком тренде: часть центробанков стремится диверсифицировать резервы и снизить зависимость от отдельных валютных активов.

Для Польши золото имеет еще и измерение безопасности. Страна находится на восточном фланге НАТО, активно увеличивает оборонные расходы и учитывает риски, связанные с войной России против Украины. В таком контексте золотые резервы рассматриваются не только как финансовый актив, но и как элемент устойчивости государства.

Для инвесторов действия польского центробанка являются сигналом о том, что официальный сектор продолжает видеть долгосрочную ценность в золоте. В то же время рынок будет оставаться волатильным: цены и дальше будут зависеть от ставок ФРС, курса доллара, инфляционных ожиданий и геополитических рисков.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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