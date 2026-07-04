Центробанки резко увеличили закупки золота: кто скупает больше всех

В мае 2026 года общий объем закупок золота центральными банками увеличился после общего сокращения запасов в марте, следует из отчета Всемирного совета по золоту (WGC). Совокупный объем запасов в мае вырос на 41 тонну за месяц.

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Кто покупал золото

Основной вклад в майские закупки внесли традиционные покупатели драгоценного металла. Польша закупила наибольший объем золота, увеличив запасы на 18 тонн.

В марте Национальный банк Польши также занял первое место по закупкам, пополнив резервы на 11 тонн. С начала года Польша накопила 64 тонны золота, заняв первое место в мире по этому показателю. Стратегия активных закупок соответствует заявленной в январе цели главы Национального банка Польши Адама Глапинского увеличить золотые резервы страны до 700 тонн; Польша уже приблизилась к этому рубежу — общий объем ее золотых резервов сейчас составляет 614 тонн.

Китай пополнил запасы на 10 тонн. Народный банк Китая уже 20-й месяц подряд остается чистым покупателем золота. С начала 2026 года Китай приобрел 25 тонн золота, войдя в тройку крупнейших покупателей среди центральных банков.

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Узбекистан и Казахстан также продолжили наращивание резервов, сохранив статус чистых покупателей, закупив 9 и 7 тонн соответственно. Центральный банк Узбекистана с начала года закупил 33 тонны золота и уступает по этому показателю только Польше. После длительного перерыва к покупателям золота присоединился Сингапур, который приобрел 4 тонны драгоценного металла — это его первая чистая покупка с сентября 2025 года.

Из регуляторов, ставших чистыми продавцами золота в мае, WGC выделяет Банк россии и Центральный банк Турецкой Республики, сокративших свои золотые запасы на 6 и 3 тонны соответственно. С начала года объем чистых продаж составил 81 тонну у Турции и 34 тонны у россии.

Напомним

В марте 2026 года совокупные золотые резервы мировых центральных банков сократились на 30 тонн.