Проезд в Киеве вырастет с 15 июля: кто будет иметь льготы и как сэкономить деньги

На следующей неделе в столице пройдет существенное обновление тарифной политики на общественный транспорт. Стоимость разовой поездки в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах вырастет до 30 гривен. Это решение, принятое городскими властями , является вынужденным шагом для поддержки функционирования транспортной системы в условиях экономических вызовов .

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Но КГГА пытается сохранить социальную защиту для уязвимых слоев населения.

Столичные власти подтверждают, что для всех категорий граждан, имеющих законное право на льготы, условия проезда остаются неизменными.

На сегодняшний день в Киеве насчитывается около 1,1 миллиона жителей, которые пользуются преимуществами социальной защиты. Чтобы обеспечить им беспрепятственный доступ к городскому транспорту, в этом году в бюджете города заложено почти 875 миллионов гривен. Значительная часть этих средств (181 млн. гривен) выделена для обеспечения льготных поездок учащихся, студентов и курсантов.

Для молодежи будут действовать специальные условия, которые помогут существенно снизить нагрузку на семейные бюджеты:

Студенты: имеют право платить 50% от стоимости месячного проездного билета при наличии студенческого билета.

Учащиеся (во время учебного года): пользуются общественным транспортом бесплатно.

Учащиеся (во время летних каникул): оплачивают 25% полной стоимости проезда.

Кроме молодежи, право на безвозмездный проезд сохраняется по другим категориям граждан, имеющих социальный статус в соответствии с законодательством:

Пенсионеры: это наиболее многочисленная категория льготников, насчитывающая более 570 тысяч человек.

Участники боевых действий: а также приравненные к ним лица, имеющие соответствующие удостоверения.

Лица с инвалидностью: представители I, II и III групп, как и дети с инвалидностью.

Другие категории: граждане, чьи льготы гарантированы государственным законодательством Украины.

Городские власти подчеркивают, что эти меры необходимы для поддержания финансовой устойчивости коммунальных предприятий. В то же время сохранение льгот позволяет избежать социального напряжения и обеспечивает непрерывную мобильность для тех, кто в этом больше нуждается.

Киевлянам напоминают о необходимости своевременно обновить данные в системе «Киев Цифровой» или иметь при себе действительные удостоверения, подтверждающие право на льготный проезд во избежание недоразумений при контроле в транспорте со следующей недели.

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