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12 июля 2026, 15:10 Читати українською

Проезд в Киеве вырастет с 15 июля: кто будет иметь льготы и как сэкономить деньги

На следующей неделе в столице пройдет существенное обновление тарифной политики на общественный транспорт. Стоимость разовой поездки в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах вырастет до 30 гривен. Это решение, принятое городскими властями, является вынужденным шагом для поддержки функционирования транспортной системы в условиях экономических вызовов.

На следующей неделе в столице пройдет существенное обновление тарифной политики на общественный транспорт.

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Но КГГА пытается сохранить социальную защиту для уязвимых слоев населения.

Столичные власти подтверждают, что для всех категорий граждан, имеющих законное право на льготы, условия проезда остаются неизменными.

На сегодняшний день в Киеве насчитывается около 1,1 миллиона жителей, которые пользуются преимуществами социальной защиты. Чтобы обеспечить им беспрепятственный доступ к городскому транспорту, в этом году в бюджете города заложено почти 875 миллионов гривен. Значительная часть этих средств (181 млн. гривен) выделена для обеспечения льготных поездок учащихся, студентов и курсантов.

Для молодежи будут действовать специальные условия, которые помогут существенно снизить нагрузку на семейные бюджеты:

  • Студенты: имеют право платить 50% от стоимости месячного проездного билета при наличии студенческого билета.

  • Учащиеся (во время учебного года): пользуются общественным транспортом бесплатно.

  • Учащиеся (во время летних каникул): оплачивают 25% полной стоимости проезда.

Кроме молодежи, право на безвозмездный проезд сохраняется по другим категориям граждан, имеющих социальный статус в соответствии с законодательством:

  • Пенсионеры: это наиболее многочисленная категория льготников, насчитывающая более 570 тысяч человек.

  • Участники боевых действий: а также приравненные к ним лица, имеющие соответствующие удостоверения.

  • Лица с инвалидностью: представители I, II и III групп, как и дети с инвалидностью.

  • Другие категории: граждане, чьи льготы гарантированы государственным законодательством Украины.

Городские власти подчеркивают, что эти меры необходимы для поддержания финансовой устойчивости коммунальных предприятий. В то же время сохранение льгот позволяет избежать социального напряжения и обеспечивает непрерывную мобильность для тех, кто в этом больше нуждается.

Киевлянам напоминают о необходимости своевременно обновить данные в системе «Киев Цифровой» или иметь при себе действительные удостоверения, подтверждающие право на льготный проезд во избежание недоразумений при контроле в транспорте со следующей недели.

Читайте также: 38% киевлян готовы платить 30 грн за проезд, но не за транспортный схематоз — опрос «Минфина»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BigBend
BigBend
12 июля 2026, 16:30
#
Пенсіонери: це найбільш чисельна категорія пільговиків, яка налічує понад 570 тисяч осіб.

Пам’ятаю, як бабка на зупинці розповідала, що їде через все місто, бо на лівому березі кілька дешевше на 50 копійок. Халява — це проклята річ, якої не повинно існувати.
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