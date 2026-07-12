Пассажиропоток через границу Украины вырос на 7,3% за две недели

За неделю с 4 по 10 июля пассажиропоток через западную границу вырос на 1,2% до 734 тыс. связей. Неделей ранее рост составил 6%. Итого за две недели показатель увеличился на 7,3%. Об этом сообщает Interfax , ссылаясь на статистику Госпогранслужбы.

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Примечательно, что потоки на выезд и въезд почти сравнялись: 365 тыс. уехали и 369 тыс. въехали. Для сравнения: неделей раньше картина была несколько иной: 348 тыс. на выезд и 377 тыс. на въезд.

Число транспортных средств через пункты пропуска также возросло до 139 тыс. из 138 тыс., тогда как машин с гуманитарными грузами стало меньше — 371 против 434.

Очереди на границе по состоянию на утро воскресенья

Наибольшие очереди зафиксированы на границе с Польшей и Румынией:

«Краковец» (Польша) — 40 авто

«Порубное» (Румыния) — 50 авто

«Устилуг» (Польша) — 35 авто

«Лужанка» (Венгрия) — 30 авто

«Косино» (Венгрия) — 25 авто

«Грушев» (Польша) — 20 авто

«Тиса» (Венгрия) — 20 авто

«Нижанковичи» (Польша) — 15 авто

«Ужгород-Верхнее Немецкое» (Словакия) — 15 авто

«Шегини» (Польша) — 10 авто

«Звонковое» (Венгрия) — 15 авто

«Малый Березный-Убля» (Словакия) — 5 авто

На границах с Молдовой и других румынских пунктах пропуска очередей не было.

В прошлом году в ту же неделю пассажиропоток составил 718 тыс., а количество авто — 133 тыс. То есть показатели выше прошлогодних, и динамика положительная.

Текущее выравнивание потоков выезд/въезд важно с точки зрения миграционной картины.

По оценке НБУ, чистый отток населения в 2026 году составит 0,2 млн. человек. Но регулятор прогнозирует, что уже в 2027 году тенденция изменится, потому что начнется чистый возврат на уровне 0,1 млн, который в 2028 году вырастет до 0,5 млн.

По состоянию на конец апреля 2026 года в Европе находились 5,213 млн. украинских беженцев, всего в мире — около 7 млн. Внутри Украины зарегистрировано 3,70 млн. внутренне перемещенных лиц.

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