«Алкогольный момент Big Tobacco»: почему акции производителей крепких напитков стремительно падают

Инвесторы на Уолл-стрит все чаще сравнивают кризис в алкогольной индустрии с некогда мощной, но обреченной табачной отраслью. Акции глобальных дистиллеров оказались под давлением из-за фундаментальных изменений в потребительском поведении, и аналитики предупреждают: это не просто временный спад, а начало структурного упадка. Об этом пишет The Wall Street Journal

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Почему рынок стал «токсичным» для инвесторов

До недавнего времени алкогольные компании считались «защитными» активами, способными стабильно расти даже в нестабильные времена. Однако сегодня модель их бизнеса рушится под влиянием нескольких критических факторов:

Тренд на осознанное потребление (mindful drinking) и sober-curious стал мейнстримом среди поколений Z и миллениалов. Алкоголь все чаще рассматривается через призму риска для здоровья, а не способ отдыха. Препараты похудения, такие как Ozempic и Wegovy, оказались неожиданно мощным ударом по индустрии. Пользователи массово сообщают о снижении тяги к алкоголю после приема этого лекарства, что прямо влияет на объемы продаж. На фоне инфляции потребители все чаще выбирают более дешевые напитки (trading down) или вообще отказываются от алкоголя в ресторанах, бьющих по премиальным брендам, которые приносили самую большую маржу. Во время пандемии производители резко нарастили мощности, ожидая постоянного роста спроса. Сегодня же рынок переполнен лишними запасами, которые никто не покупает.

Есть ли шанс на отскок?

Сравнение с табачной отраслью пугает акционеров: как и в случае с сигаретами, алкоголь сталкивается с усилением государственного внимания к влиянию на здоровье. Недавние заявления чиновников в США о прямой связи между употреблением алкоголя и онкологическими заболеваниями только подогрели скепсис рынка.

Гиганты отрасли массово запускают линейки «0%», пытаясь удержать потребителя:

Diageo активно развивает категорию безалкогольных напитков. Кроме Guinness они владеют брендом Seedlip (премиальные безалкогольные дистилляты) и выпускают безалкогольные версии классики, как Tanqueray и Gordon's. Pernod Ricard развивает линейки безалкогольного джина Beefeater и Seagram's, а также инвестирует в бренд Ceder's, производящий дистиллированные безалкогольные напитки на растительной основе. Bacardi активно продвигает Martini Non-Alcoholic — безалкогольные аперитивы, имитирующие вкус традиционных вермутов. Campari Group делает ставку на классические итальянские безалкогольные аперитивы Crodino и Sanbitter, которые десятилетиями популярны в Европе и сейчас масштабируются на глобальных рынках. Heineken и AB InBev продолжают доминировать в сегменте безалкогольного пива с флагманами Heineken, Budweiser Zero и Stella Artois.

Но они до сих пор на четверть не могут компенсировать потери от падения продаж на традиционные напитки.

Аналитики WSJ отмечают, что нынешний обвал котировок — это не временная коррекция, а полная переоценка отрасли инвесторами. Рынок больше не верит в рост алкогольных гигантов, готовясь к длительному периоду стагнации, где выживут только те, кто сможет быстрее всего перестроиться на новые запросы потребителя, который больше не хочет пить.

К сожалению, в Украине ситуация пока противоположная. Читайте об этом в нашей статье «Продажи алкоголя выросли до 72,7 млрд. грн.: Гетманцев требует проверок»