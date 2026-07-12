Инвесторы на Уолл-стрит все чаще сравнивают кризис в алкогольной индустрии с некогда мощной, но обреченной табачной отраслью. Акции глобальных дистиллеров оказались под давлением из-за фундаментальных изменений в потребительском поведении, и аналитики предупреждают: это не просто временный спад, а начало структурного упадка. Об этом пишет The Wall Street Journal
«Алкогольный момент Big Tobacco»: почему акции производителей крепких напитков стремительно падают
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Почему рынок стал «токсичным» для инвесторов
До недавнего времени алкогольные компании считались «защитными» активами, способными стабильно расти даже в нестабильные времена. Однако сегодня модель их бизнеса рушится под влиянием нескольких критических факторов:
-
Тренд на осознанное потребление (mindful drinking) и sober-curious стал мейнстримом среди поколений Z и миллениалов. Алкоголь все чаще рассматривается через призму риска для здоровья, а не способ отдыха.
-
Препараты похудения, такие как Ozempic и Wegovy, оказались неожиданно мощным ударом по индустрии. Пользователи массово сообщают о снижении тяги к алкоголю после приема этого лекарства, что прямо влияет на объемы продаж.
-
На фоне инфляции потребители все чаще выбирают более дешевые напитки (trading down) или вообще отказываются от алкоголя в ресторанах, бьющих по премиальным брендам, которые приносили самую большую маржу.
-
Во время пандемии производители резко нарастили мощности, ожидая постоянного роста спроса. Сегодня же рынок переполнен лишними запасами, которые никто не покупает.
Есть ли шанс на отскок?
Сравнение с табачной отраслью пугает акционеров: как и в случае с сигаретами, алкоголь сталкивается с усилением государственного внимания к влиянию на здоровье. Недавние заявления чиновников в США о прямой связи между употреблением алкоголя и онкологическими заболеваниями только подогрели скепсис рынка.
Гиганты отрасли массово запускают линейки «0%», пытаясь удержать потребителя:
-
Diageo активно развивает категорию безалкогольных напитков. Кроме Guinness они владеют брендом Seedlip (премиальные безалкогольные дистилляты) и выпускают безалкогольные версии классики, как Tanqueray и Gordon's.
-
Pernod Ricard развивает линейки безалкогольного джина Beefeater и Seagram's, а также инвестирует в бренд Ceder's, производящий дистиллированные безалкогольные напитки на растительной основе.
-
Bacardi активно продвигает Martini Non-Alcoholic — безалкогольные аперитивы, имитирующие вкус традиционных вермутов.
-
Campari Group делает ставку на классические итальянские безалкогольные аперитивы Crodino и Sanbitter, которые десятилетиями популярны в Европе и сейчас масштабируются на глобальных рынках.
-
Heineken и AB InBev продолжают доминировать в сегменте безалкогольного пива с флагманами Heineken, Budweiser Zero и Stella Artois.
Но они до сих пор на четверть не могут компенсировать потери от падения продаж на традиционные напитки.
Аналитики WSJ отмечают, что нынешний обвал котировок — это не временная коррекция, а полная переоценка отрасли инвесторами. Рынок больше не верит в рост алкогольных гигантов, готовясь к длительному периоду стагнации, где выживут только те, кто сможет быстрее всего перестроиться на новые запросы потребителя, который больше не хочет пить.
К сожалению, в Украине ситуация пока противоположная. Читайте об этом в нашей статье «Продажи алкоголя выросли до 72,7 млрд. грн.: Гетманцев требует проверок»
Комментарии