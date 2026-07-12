Зерновой кризис приближается: блокада Керчи и провальный урожай США толкают цены вверх

Мировые зерновые рынки резко пошли вверх сразу через несколько тревожных событий. Фьючерсы на пшеницу торгуются на уровне 630 центов за бушель (около $231 за тонну). На это повлияли закрытие Керченского пролива и сокращение запасов пшеницы в США. Об этом сообщает издание Wkkg .

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Закрытие Керченского пролива из-за войны между Россией и Украиной значительно сократил экспорт российских зерновых. Через Азовское море проходит 30−35% российского пшеничного экспорта, поэтому блокада этого коридора мгновенно отражается на рынках.

Но есть и второй фактор, менее очевидный. Из-за дефицита горючего в результате украинских ударов россия не успевает вовремя собирать урожай. Зерновые просто остаются на полях. Это означает, что угроза потерь пшеницы существует независимо от того, удастся ли россии или нет провести свои танкеры через пролив.

USDA подлил масла в огонь

К геополитическому напряжению добавились неутешительные данные американского министерства сельского хозяйства. USDA ежемесячно публикует отчет WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates, глобальный баланс спроса и предложения на основные зерновые). Июльский выпуск оказался гораздо жестче ожиданий аналитиков. Вот какие цифры он продемонстрировал:

Производство пшеницы в США в 2026/27 маркетинговом году пересмотрено вниз до 1,536 млрд бушелей — самый низкий показатель с сезона 1970/71. Урожайность озимой пшеницы находится на самом низком уровне с 2015 года. Переходные запасы пшеницы сокращены на 22 млн бушелей до 722 млн, а это падение на 22% по сравнению с прошлым годом Мировые запасы пшеницы снижены до 272,8 млн тонн из-за их сокращения в США, Индии, Аргентине и Канаде

Не менее тревожная картина с кукурузой. Несмотря на рекордную урожайность в этом году (183 бушеля на акр), растущий глобальный спрос обрушивает переходные запасы нового урожая на 170 млн бушелей до 1,79 млрд. Соотношение запасов к потреблению падает до критических 11%. То есть любое непредсказуемое событие способно спровоцировать резкие ценовые скачки.

Теперь внимание трейдеров переключается с федеральных отчетов на прогнозы погоды. Над Кукурузным поясом формируется зона аномальной жары как раз в момент опыления, когда кукуруза наиболее уязвима к температурному стрессу. С буферными запасами, уже взорванными повышенным спросом, рынок не может позволить себе еще один провал урожая.

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