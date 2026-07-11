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11 июля 2026, 10:30 Читати українською

ГНС: расчеты через РРО за полгода выросли на 18%

За первое полугодие 2026 сумма расчетных операций через кассовые аппараты и программные регистраторы достигла 3,1 трлн грн. Это на 500 млрд грн, или на 18,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

За первое полугодие 2026 сумма расчетных операций через кассовые аппараты и программные регистраторы достигла 3,1 трлн грн.

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Июнь подтвердил положительную тенденцию. За месяц через кассовые аппараты предприятия провели операции на 559,5 млрд грн, а среднедневная выручка составила 18,3 млрд грн.

Для сравнения: в июне 2025 года этот показатель составлял 15,2 млрд грн в день, то есть рост на 3,1 млрд грн или на 20%.

Параллельно растет количество фискальных чеков:

  • в июне 2026 года сформировано 961,5 млн чеков
  • ежедневно покупатели получали в среднем 32,1 млн чеков
  • это на 9% больше, чем год назад, когда выдавалось 29,3 млн чеков в день
  • Всего с начала 2026 года сформировано более 5,3 млрд чеков

Чем объясняется положительная тенденция

Чем больше бизнесов проводят операции через РРО, а не мимо них, тем меньше теневого оборота остается в экономике и больше поступлений получает бюджет. Рост объемов фискализованных расчетов свидетельствует о том, что официальная торговля вытесняет теневую.

В то же время нужно учесть, что часть роста объясняется инфляцией, ведь выручка в гривнах автоматически увеличивается, даже без реального расширения торговли. Поэтому 18-процентный рост суммы расчетов не обязательно означает 18-процентный рост количества транзакций.

ДПС призывает покупателей всегда требовать фискальный чек: это защищает права потребителя и поддерживает добросовестный бизнес, работающий прозрачно.

Читайте также: РРО: в Налоговой объяснили, какие документы необходимо формировать и хранить

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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