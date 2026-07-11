Volkswagen нанял 100 овец вместо газонокосилок и превратил солнечную ферму в научную площадку

По информации издания Global , на заводе Volkswagen в польском городе Познань появились необычные работники — сотня овец. Их задача: пастись под 31 000 солнечными панелями и вместо газонокосилок. поддерживать траву в порядке. Но на самом деле это нечто большее, чем просто оригинальное решение проблемы скашивания.

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Солнечная ферма, кормящая завод

Фотовольтажная ферма мощностью 18,3 МВт, которую строит и обслуживает берлинская компания Quanta Energy, в солнечные дни снабжает весь завод электроэнергией. В годовом исчислении она покрывает около 25% потребностей предприятия. Панели развернуты на большом участке земли, но эта земля нуждается в постоянном уходе.

Вместо того чтобы гонять между рядами панелей механические косилки, которые неизбежно придется обслуживать, заряжать и рано или поздно заменять, Volkswagen выбрал другой путь. Овцы пасутся свободно, самостоятельно распределяются по всему участку и естественно поддерживают высоту травы. По словам владелицы стада Юстины Новак-Гаек, животные быстро адаптировались к необычной среде.

«Мы четко видим, что стадо чувствует себя в безопасности — овцы естественно разбиваются на меньшие группы и спокойно пасутся в разных частях фермы. Это лучшее доказательство адаптации: испуганное стадо всегда держится вместе», — объясняет она.

Овец оставят на ферме до осени под наблюдением опытных пастухов.

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Поле и электростанция на одном участке: как это работает

Этот проект является частью более масштабного исследования в сфере агровольтаики (agrivoltaics), то есть совместного использования земли для сельского хозяйства и генерации солнечной энергии. Познанский университет изучает, как выпас овец влияет на биоразнообразие, качество почвы, состояние растительности, самочувствие животных и даже местный микроклимат. Ученые отдельно радуются, ведь тень от панелей защищает животных от теплового стресса.

«Фотовольтажная ферма дает гораздо больше чистой электроэнергии. Она стала местом, где мы поддерживаем биоразнообразие, местное сельское хозяйство и научные исследования. Проект с овцами доказывает, что современная промышленность может работать в гармонии с природой», — говорит директор завода Volkswagen Познань Мажена Пиллих-Гроньская.

Завод в Познани — крупнейший работодатель региона: 7 000 сотрудников производят 150 000 микроавтобусов Caddy и 25 000 Transporter в год, плюс 4 миллиона автокомпонентов. К этому активу теперь можно добавить еще 100 шерстяных газонокосилок.

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