ЕС позволит Украине покупать британское оружие за счет кредита в 60 миллиардов евро

Европейский Союз планирует разрешить Украине тратить средства по оборонному кредиту на сумму 60 млрд евро ($69 млрд) на покупку вооружения в Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что после нескольких месяцев переговоров Брюссель и Лондон в шаге от соглашения, которое откроет этот финансовый поток для британских оборонных компаний. Официально об этом могут объявить уже в следующий понедельник в Париже на встрече коалиции стран, активно поддерживающих Украину.

В Еврокомиссии и правительстве Британии пока воздерживаются от комментариев. Однако спикер Еврокомиссии Паула Пиньо подтвердила, что в понедельник президент Урсула фон дер Ляен прибудет в Париж для участия в «украинской» встрече.

Механизм оплаты

По словам источников, общавшихся на условиях анонимности, Великобритания не будет платить фиксированный взнос за участие в программе. Британское правительство будет делать финансовые взносы по факту — когда Украина решит приобрести технику именно у британских производителей. Сумма зависит от стоимости конкретного контракта и сопутствующих процентных расходов.

Этот шаг рассматривается как готовность ЕС пойти на компромисс. Ранее стороны так и не смогли договориться об участии Лондона в другом европейском оборонном фонде (SAFE на 150 млрд евро) по требованию Брюсселя оплатить входной билет. Тогда срыв переговоров (в котором британцы обвиняли Францию) разочаровал как Лондон, так и некоторых членов ЕС, особенно на фоне растущей агрессии россии и непредсказуемости Вашингтона.

С «украинским» кредитом все пошло гораздо проще. За скорейшее соглашение активно выступали Нидерланды. В Брюсселе понимают, что это решение поможет Украине проще получать британское оружие и ускорит интеграцию оборонных индустрий обеих стран.

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Оружие против зимнего террора

Европейские дипломаты считают, что последние месяцы Украина перехватила тактическую инициативу благодаря успешным ударам по российской критической инфраструктуре. Однако союзники стремятся усилить возможности ВСУ для дальнобойных ударов и укрепить ПВО перед зимой, учитывая последние российские обстрелы Киева.

Первое соглашение планировали объявить на следующем саммите Украина-ЕС вместе с договором о доступе Британии в европейский фонд поддержки технологических стартапов. Однако планы сместились на конец года из-за отставки премьер-министра Кира Стармера. Ожидается, что уже 20 июля он передаст полномочия бывшему мэру Великого Манчестера Энди Бернему, который сейчас является фаворитом лидерской гонки.

Переговоры по технологическому фонду все еще продолжаются: некоторые страны ЕС опасаются, что приход британцев перетянет на себя инвестиции, которые могли бы добраться компаниям внутри Евросоюза.

Кулуарные договоренности в Анкаре

Основные же детали военного соглашения стороны согласовали на этой неделе кулуарно — во время саммита НАТО в Анкаре, где Стармер, среди прочего, провел двустороннюю встречу с премьер-министром Нидерландов.