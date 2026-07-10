Фонд госимущества перечислил в бюджет почти 3,5 млрд грн за первое полугодие

По итогам первого полугодия 2026 года Фонд государственного имущества Украины обеспечил поступление в государственный бюджет на сумму 3,45 млрд. грн. Больше всего средств поступило от дивидендов государственных предприятий, приватизации и аренды госимущества. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

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В целом за январь-июнь 2026 поступления в государственный бюджет от деятельности Фонда государственного имущества составляли 3,447 млрд грн. Наибольшую часть поступлений — 1,414 млрд грн — обеспечили дивиденды и часть чистой прибыли государственных предприятий.

Малая приватизация

Еще 1,081 млрд грн бюджет получил от малой приватизации. За первое полугодие Фонд провел 168 успешных аукционов.

Самым дорогим объектом малой приватизации стал единственный имущественный комплекс государственного предприятия «Научно-исследовательский институт Орион» в Киеве. Его продали за 381 млн грн, а в ходе торгов цена выросла почти в десять раз — на 896,85%.

Аренда имущества

Аренда государственного имущества принесла бюджету еще 494,27 млн грн. Общая площадь переданных в аренду объектов составляет 9,13 млн кв. м.

Кроме того, в Фонде сообщили, что в настоящее время в его управлении находится 1 135 санкционных активов. От их приватизации в бюджет поступило 70,45 млн. грн., еще 7,38 млн. грн. получено от продажи санкционного имущества.

По состоянию на середину года Фонд государственного имущества управляет 2268 юридическими лицами. Самым прибыльным предприятием по итогам первого квартала стало ПАО «Центрэнерго», получившее 524,9 млн грн прибыли. Второе место заняло ЧАО «Харьковэнергосбыт» с прибылью 410,6 млн грн.

Напомним

«Минфин» писал, что общий экономический эффект за 2025 год от деятельности Фонда государственного имущества составил почти 9,5 млрд гривен.