Громкие провалы инвестиций в Украине: признаки скама, на которые следует обратить внимание (видео)

Почему одни инвестиционные проекты обещают высокие проценты, а в результате оставляют вкладчиков без денег? Как агрессивная реклама, красивые презентации и истории о «легком пассивном доходе» могут скрывать слабую бизнес-модель, финансовую пирамиду или обычное банкротство?

В новом выпуске разбираем громкие примеры неудачных инвестиционных проектов в Украине: оптики, ювелирные сертификаты, сети магазинов, франшизы, девелоперские проекты и кооперативы. Почему инвесторы вкладывали десятки тысяч долларов? Какие обещания должны были насторожить еще до перевода средств? И как проверить бизнес, учредителей и собственное право на актив, чтобы не остаться со бумажкой вместо инвестиции?