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10 июля 2026, 12:54 Читати українською

Нефть дорожает по итогам недели на фоне угрозы срыва поставок с Ближнего Востока

В пятницу, 10 июля, цены на нефть упали, однако по итогам всей недели они уверенно растут. Главной причиной стали новые столкновения между США и Ираном, которые парализовали судоходство в Ормужском проливе и усилили опасения перебоев со снабжением. Об этом сообщает Reuters.

Нефть дорожает по итогам недели на фоне угрозы срыва поставок с Ближнего Востока
Фото: pixabay

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Цены на нефть

По состоянию на 11:17, цена фьючерсов на нефть марки Brent упала на $0,68 (0,9%) до $75,62 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $0,64 (0,9%) и торгуется на уровне $71,44.

Несмотря на пятничное снижение, по итогам недели цены на Brent могут вырасти примерно на 5%, а на WTI — на 4%.

«Цены чуть-чуть откатились назад по сравнению с пиками внутри недели, но в них все еще заложена солидная премия за риск. Транзит через Ормузский пролив снова практически остановился, и нет пока никаких четких признаков того, когда судоходство вернется в норму», — объясняет Вандана Хари, аналитик топливного рынка из компании Vanda Insights.

Очередной виток эскалации начался в четверг, когда вооруженные силы Ирана атаковали военную инфраструктуру США в странах Персидского залива. Это стало ответом на американские удары по южным прибрежным и восточным провинциям Ирана, что фактически нивелировало шаткое соглашение о прекращении огня.

Кроме того, иранские медиа сообщили о серии взрывов на юге страны — в частности, в Бушере, где расположена одна из атомных электростанций.

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Прогнозы IEA под угрозой

Международное энергетическое агентство (IEA) в пятницу заявило, что последняя волна противостояния между Вашингтоном и Тегераном может полностью перечеркнуть их предварительный прогноз, обещавший значительный профицит (избыток) нефти на рынке в следующем году.

Боевые действия также отсрочили полноценное возобновление работы Ормузского пролива. Напомним, что к началу войны 28 февраля по этой артерии проходило около 20% ежедневных мировых поставок нефти и газа.

Аналитик банка UBS Джованни Стауново отмечает, что отсутствие новых ударов со стороны США минувшей ночью, вероятно, несколько успокоило рынок и подвигло цены вниз. Однако резкое сокращение трафика через пролив сдерживает нефть от существенного падения.

Данные трекинга судов подтверждают, что движение танкеров в четверг почти замерло: владельцы кораблей оценивают риски после того, как Иран подбил катарский танкер со сжиженным природным газом (СПГ), выходившим из пролива вблизи Омана.

Позиция Трампа успокаивает инвесторов

Несмотря на тревожную ситуацию, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что не верит в возобновление войны, добавив, что «любые события завершатся очень быстро».

«Хотя США и ужесточили атаки на военные объекты в Иране, рынок получил определенный сигнал для успокоения. Администрация Трампа решила не бить по иранской энергетической инфраструктуре, которую положительно восприняли инвесторы», — подытожил сырьевый стратег банка ANZ Дэниел Хайнс.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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