Самые богатые страны мира: рейтинг по среднему и медианному доходу (инфографика)

Швейцария возглавила рейтинг самых богатых стран мира по среднему состоянию на одного взрослого, тогда как по медианному состоянию первое место занял Люксембург. Об этом свидетельствуют данные исследования Global Wealth Report 2026 швейцарского банка UBS, обнародованные Visual Capitalist.

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Среднее состояние: лидирует Швейцария

По среднему достатку на одного взрослого первая десятка стран выглядит так:

Швейцария — $910 тыс.

США — $696 тыс.

Люксембург — $655 тыс.

Гонконг — $648 тыс.

Австралия — $616 тыс.

Сингапур — $527 тыс.

Дания — $523 тыс.

Новая Зеландия — $450 тыс.

Норвегия — $425 тыс.

Нидерланды — $415 тыс.

Авторы исследования отмечают, что средний показатель отражает общий объем богатства населения. Поэтому даже относительно небольшое количество очень богатых людей может существенно повысить позицию страны в рейтинге.

По медиальному состоянию лидирует Люксембург

Если оценивать медианное состояние, то есть активы, которыми владеет типичный взрослый житель страны, рейтинг существенно меняется.

Первое место занимает Люксембург с показателем $394 тыс. На втором месте — Бельгия ($277 тыс.), затем расположились Австралия ($211 тыс.), Новая Зеландия ($207 тыс.) и Дания ($204 тыс.).

В первую десятку также вошли Гонконг, Канада, Швейцария, Норвегия и Япония.

Почему рейтинги отличаются

В исследовании отмечается, что медианное состояние лучше отражает материальное положение рядового жителя страны, в то время как средний показатель демонстрирует общий объем накопленного богатства.

Именно поэтому страны с более равномерным распределением активов, в том числе Люксембург, Бельгия, Австралия и Новая Зеландия, занимают более высокие места по медианному состоянию.

США, занимающие второе место по среднему достатку, в рейтинге по медианному показателю опускаются лишь на 28-е место. Это свидетельствует о высокой концентрации богатства среди богатейших слоев населения.

Что показывают эти два показателя

Эксперты отмечают, что среднее и медианное состояние характеризуют различные аспекты распределения богатства.

Среднее состояние показывает общий объем богатства домохозяйств страны.

Медианное состояние отражает, какими активами обладает типичный взрослый житель.

Сочетание этих двух показателей дает более полное представление о том, как распределено состояние среди населения страны. Именно поэтому такие страны как Люксембург, Бельгия, Австралия и Новая Зеландия опережают значительно большие экономики мира, если оценивать не всеобщее богатство, а состояние рядового гражданина.