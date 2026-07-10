В пятницу, 10 июля, цены на большинство видов топлива на украинских АЗС почти не изменились: бензин и автогаз немного подешевели, в то время как дизельное топливо незначительно подорожало.
Цены на топливо 10 июля: что изменилось на украинских АЗС
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Средние цены на горючее по состоянию на 10 июля
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подешевел на 2 копейки до 78,70 грн/л;
- Бензин А-95 подешевел на 3 копейки до 74,57 грн/л;
- Бензин А-92 не изменился в цене, топливо стоит 69,53 грн/л;
- Дизельное топливо подешевело на 1 копейку до 75,95 грн/л;
- Автомобильный газ подешевел на 3 копейки до 40,04 грн/л.
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Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
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