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Даниил Гетманцев: золото это страховка, а не приоритет
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Почему слитки не являются приоритетом
Для Украины, которая находится в полномасштабной войне, логика формирования резервов продиктована критической необходимостью «живых» денег. В отличие от стабильных мировых экономик НБУ нуждается в инструментах, которые можно быстро конвертировать в валюту для проведения интервенций на рынке, обслуживания внешнего долга или оплаты критического импорта.
Золото — это актив, который сложно транспортировать, верифицировать и быстро реализовать на международных рынках в случае острой необходимости.
Подобный перелом в мировой резервной политике произошел после мирового финансового кризиса 2008−2009 годов. До этого в течение двух десятилетий центральные банки в целом были чистыми продавцами золота, пытаясь максимизировать доходность от других активов.
Однако кризис сменил парадигму. Развитые страны почти прекратили значительные продажи драгоценного металла, а страны с развивающимися рынками начали активно его накапливать, видя в золоте надежное средство защиты от финансовой и геополитической нестабильности, что в конечном итоге привело к формированию нынешней глобальной модели резервов.
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Золото как страховой полис, а не инструмент выживания
Украина не должна механически копировать мировой тренд. Для нашего государства доля золота в резервах (на уровне около 8,4%) выполняет чисто страховую функцию. Это инструмент диверсификации и защиты от шоков, а не основополагающий источник финансового ресурса. Даниил Гетманцев отмечает, что в условиях войны приоритетными всегда остаются активы, гарантирующие мгновенную поддержку экономики.
Почему золото не может стать приоритетом для украинских резервов:
- Золото невозможно мгновенно использовать для государственных выплат или закупки оборонительных товаров.
- В отличие от государственных облигаций США или валютных депозитов золото не приносит процентного дохода.
- Физическое золото нуждается в логистике, охране и специальных условиях хранения. А это высокие сопутствующие издержки.
В периоды внешних шоков Украине критически важно иметь валютные средства на счетах, а не замороженный в металле капитал.
Итак, главная задача резервной политики сегодня — не накопление драгоценных металлов, а сохранение достаточного объема ликвидных активов, позволяющих поддерживать устойчивость валютного рынка и проходить сквозь военные испытания.
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