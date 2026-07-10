Даниил Гетманцев: золото это страховка, а не приоритет

Глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем блоге пишет , что, несмотря на глобальный золотой бум, стратегия НБУ остается неизменной: приоритет отдается высоколиквидным активам. Золото в мировых резервах выросло в цене из-за эффекта переоценки стоимости металла. Однако для Украины он остается лишь вспомогательным инструментом, а не фундаментом экономической стабильности.

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Почему слитки не являются приоритетом

Для Украины, которая находится в полномасштабной войне, логика формирования резервов продиктована критической необходимостью «живых» денег. В отличие от стабильных мировых экономик НБУ нуждается в инструментах, которые можно быстро конвертировать в валюту для проведения интервенций на рынке, обслуживания внешнего долга или оплаты критического импорта.

Золото — это актив, который сложно транспортировать, верифицировать и быстро реализовать на международных рынках в случае острой необходимости.

Подобный перелом в мировой резервной политике произошел после мирового финансового кризиса 2008−2009 годов. До этого в течение двух десятилетий центральные банки в целом были чистыми продавцами золота, пытаясь максимизировать доходность от других активов.

Однако кризис сменил парадигму. Развитые страны почти прекратили значительные продажи драгоценного металла, а страны с развивающимися рынками начали активно его накапливать, видя в золоте надежное средство защиты от финансовой и геополитической нестабильности, что в конечном итоге привело к формированию нынешней глобальной модели резервов.

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Золото как страховой полис, а не инструмент выживания

Украина не должна механически копировать мировой тренд. Для нашего государства доля золота в резервах (на уровне около 8,4%) выполняет чисто страховую функцию. Это инструмент диверсификации и защиты от шоков, а не основополагающий источник финансового ресурса. Даниил Гетманцев отмечает, что в условиях войны приоритетными всегда остаются активы, гарантирующие мгновенную поддержку экономики.

Почему золото не может стать приоритетом для украинских резервов:

Золото невозможно мгновенно использовать для государственных выплат или закупки оборонительных товаров. В отличие от государственных облигаций США или валютных депозитов золото не приносит процентного дохода. Физическое золото нуждается в логистике, охране и специальных условиях хранения. А это высокие сопутствующие издержки.

В периоды внешних шоков Украине критически важно иметь валютные средства на счетах, а не замороженный в металле капитал.

Итак, главная задача резервной политики сегодня — не накопление драгоценных металлов, а сохранение достаточного объема ликвидных активов, позволяющих поддерживать устойчивость валютного рынка и проходить сквозь военные испытания.

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