Что такое инвестиционный тур от «Минфин» и почему это разумный шаг перед инвестицией

Как выбрать инвестиционную недвижимость, если она находится в другом регионе? «Минфин» организует двухдневный инвестиционный тур на мероприятие Украины, в ходе которого участники смогут лично осмотреть шесть проектов, пообщаться с застройщиками и получить экспертную оценку перед принятием инвестиционного решения.

Приобретая доходную недвижимость в другом регионе, инвестор не всегда имеет возможность лично осмотреть объекты и локации. За неимением времени на поездки поиск ограничивается просмотром фото, презентационных материалов, онлайн-консультациями с менеджерами. Именно на основе этой информации многие инвесторы и принимают решение.

Однако такой формат не дает полную картину: за кадром всегда остаются особенности локации и инфраструктуры, качество строительства и другие нюансы, которые могут повлиять на доходность инвестиции.

Именно поэтому «Минфин» решил организовать для инвесторов двухдневный тур по инвестиционным проектам на Львовщине и Ивано-Франковской области.

📅 КОГДА: 25−26 июля

📍 СТАРТ МАРШРУТА: Ивано-Франковск

Что это за формат

Инвестиционный тур от «Минфин» — это организованная бизнес-поездка для тех, кто планирует инвестировать в доходную недвижимость и хочет составить впечатление об объектах в реальных условиях, а не по фото.

В течение двух выходных дней участники посетят шесть объектов недвижимости во Львовской и Ивано-Франковской областях:

ЖК «Дошний» от VAMBUD, Ивано-Франковск — современный жилой комплекс по концепции «город в городе».

— современный жилой комплекс по концепции «город в городе». ЖК TRIVIUM от VAMBUD, Ивано-Франковск — жилой комплекс бизнес-класса возле парка Шевченко.

— жилой комплекс бизнес-класса возле парка Шевченко. Green Rest Family от Green Rest, Львовщина — 5-звездочный гостиничный комплекс во Львовских Карпатах, рядом с будущим всесезонным курортом GORO Mountain Resort.

— 5-звездочный гостиничный комплекс во Львовских Карпатах, рядом с будущим всесезонным курортом GORO Mountain Resort. КМ «Галицкая Резиденция» от «Будет Дом», Сокольники — коттеджный городок бизнес-класса в одном из самых престижных пригородов Львова.

— коттеджный городок бизнес-класса в одном из самых престижных пригородов Львова. КМ «Буде Дом», Годовщина от «Будет Дом» — коттеджный городок на 40 домов в пригороде Львова.

— коттеджный городок на 40 домов в пригороде Львова. КМ «Буде Дом», Дереватель Lake от «Будет Дом» — коттеджный городок на 76 домов в пригороде Львова.

Что вам даст участие в туре

Чтобы самостоятельно ознакомиться с несколькими инвестпроектами в разных регионах Украины, вам понадобятся десятки часов на поиск, организацию поездок и просмотров. В инвестиционном туре с «Минфином» всего за 2 дня вы увидите 6 объектов разных форматов от разных застройщиков.

У вас будет возможность лично оценить локации, инфраструктуру и качество строительства, задать застройщикам все важные вопросы концепции проектов, документов, сроков реализации и условий инвестирования, а также сравнить различные форматы недвижимости — жилую, загородную и рекреационную — в пределах одного маршрута.

Кроме того, участники получат специальные условия инвестиции напрямую от застройщиков.

В туре группу будут сопровождать эксперты Минфина Алексей Козырев и Дмитрий Бараниченко. Они помогут обратить внимание на важные детали каждого проекта, поделятся независимой оценкой рынка и ответят на вопросы участников.

Дополнительным преимуществом станет возможность познакомиться и пообщаться с другими инвесторами из разных регионов Украины.

Условия участия и входящие в тур

«Минфин» вместе с партнерами позаботились об организации тура, чтобы вы могли сосредоточиться на главном — знакомстве с инвестиционными проектами и предложениями застройщиков.

Участие в туре бесплатное. Участники оплачивают только дорогу к месту старта (Ивано-Франковск) и обратно (со Львова), а также проживание в гостинице во Львове.

Проживание в гостинице является обязательным условием участия. Для участников будут доступны специальные условия бронирования гостиницы от партнеров. Подробную информацию вы получите после подтверждения участия.

Что входит в тур:

трансфер между всеми локациями;

посещение всех инвестиционных объектов;

встречи и общение с застройщиками;

сопровождение экспертов «Минфин» на протяжении всего маршрута;

участие во всех презентациях и экскурсиях;

обеды и фуршет во время тура.

Что участники оплачивают самостоятельно:

дорогу к месту старта тура — Ивано-Франковск; обратный путь из Львова;

проживание в гостинице во Львове — по специальной цене;

личные издержки.

Как принять участие

1. Заполните заявку на сайте

Оставьте контактные данные и краткую информацию о себе.

2. Дождитесь подтверждения заявки

Менеджер «Минфина» свяжется с вами, ответит на вопросы и подтвердит участие в туре.

3. Получите всю необходимую информацию

После подтверждения участия вам поступит подробная программа, необходимые контакты и другие организационные детали.

4. Ожидайте начала тура

В определенный день мы встретим участников в точке сбора, после чего отправимся по маршруту инвестиционного тура.

❗ ВАЖНО

Количество мест в группе ограничено. Участие возможно только после подтверждения заявки менеджером Минфина.

Регистрация скоро завершается. Успейте присоединиться — подайте заявку прямо сейчас.

🔗 ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТО В ТУРЕ