Как выбрать инвестиционную недвижимость, если она находится в другом регионе? «Минфин» организует двухдневный инвестиционный тур на мероприятие Украины, в ходе которого участники смогут лично осмотреть шесть проектов, пообщаться с застройщиками и получить экспертную оценку перед принятием инвестиционного решения.
Что такое инвестиционный тур от «Минфин» и почему это разумный шаг перед инвестицией
Приобретая доходную недвижимость в другом регионе, инвестор не всегда имеет возможность лично осмотреть объекты и локации. За неимением времени на поездки поиск ограничивается просмотром фото, презентационных материалов, онлайн-консультациями с менеджерами. Именно на основе этой информации многие инвесторы и принимают решение.
Однако такой формат не дает полную картину: за кадром всегда остаются особенности локации и инфраструктуры, качество строительства и другие нюансы, которые могут повлиять на доходность инвестиции.
Именно поэтому «Минфин» решил организовать для инвесторов двухдневный тур по инвестиционным проектам на Львовщине и Ивано-Франковской области.
📅 КОГДА: 25−26 июля
📍 СТАРТ МАРШРУТА: Ивано-Франковск
Что это за формат
Инвестиционный тур от «Минфин» — это организованная бизнес-поездка для тех, кто планирует инвестировать в доходную недвижимость и хочет составить впечатление об объектах в реальных условиях, а не по фото.
В течение двух выходных дней участники посетят шесть объектов недвижимости во Львовской и Ивано-Франковской областях:
- ЖК «Дошний» от VAMBUD, Ивано-Франковск — современный жилой комплекс по концепции «город в городе».
- ЖК TRIVIUM от VAMBUD, Ивано-Франковск — жилой комплекс бизнес-класса возле парка Шевченко.
- Green Rest Family от Green Rest, Львовщина — 5-звездочный гостиничный комплекс во Львовских Карпатах, рядом с будущим всесезонным курортом GORO Mountain Resort.
- КМ «Галицкая Резиденция» от «Будет Дом», Сокольники — коттеджный городок бизнес-класса в одном из самых престижных пригородов Львова.
- КМ «Буде Дом», Годовщина от «Будет Дом» — коттеджный городок на 40 домов в пригороде Львова.
- КМ «Буде Дом», Дереватель Lake от «Будет Дом» — коттеджный городок на 76 домов в пригороде Львова.
Что вам даст участие в туре
Чтобы самостоятельно ознакомиться с несколькими инвестпроектами в разных регионах Украины, вам понадобятся десятки часов на поиск, организацию поездок и просмотров. В инвестиционном туре с «Минфином» всего за 2 дня вы увидите 6 объектов разных форматов от разных застройщиков.
У вас будет возможность лично оценить локации, инфраструктуру и качество строительства, задать застройщикам все важные вопросы концепции проектов, документов, сроков реализации и условий инвестирования, а также сравнить различные форматы недвижимости — жилую, загородную и рекреационную — в пределах одного маршрута.
Кроме того, участники получат специальные условия инвестиции напрямую от застройщиков.
В туре группу будут сопровождать эксперты Минфина Алексей Козырев и Дмитрий Бараниченко. Они помогут обратить внимание на важные детали каждого проекта, поделятся независимой оценкой рынка и ответят на вопросы участников.
Дополнительным преимуществом станет возможность познакомиться и пообщаться с другими инвесторами из разных регионов Украины.
Условия участия и входящие в тур
«Минфин» вместе с партнерами позаботились об организации тура, чтобы вы могли сосредоточиться на главном — знакомстве с инвестиционными проектами и предложениями застройщиков.
Участие в туре бесплатное. Участники оплачивают только дорогу к месту старта (Ивано-Франковск) и обратно (со Львова), а также проживание в гостинице во Львове.
Проживание в гостинице является обязательным условием участия. Для участников будут доступны специальные условия бронирования гостиницы от партнеров. Подробную информацию вы получите после подтверждения участия.
Что входит в тур:
- трансфер между всеми локациями;
- посещение всех инвестиционных объектов;
- встречи и общение с застройщиками;
- сопровождение экспертов «Минфин» на протяжении всего маршрута;
- участие во всех презентациях и экскурсиях;
- обеды и фуршет во время тура.
Что участники оплачивают самостоятельно:
- дорогу к месту старта тура — Ивано-Франковск; обратный путь из Львова;
- проживание в гостинице во Львове — по специальной цене;
- личные издержки.
Как принять участие
Оставьте контактные данные и краткую информацию о себе.
2. Дождитесь подтверждения заявки
Менеджер «Минфина» свяжется с вами, ответит на вопросы и подтвердит участие в туре.
3. Получите всю необходимую информацию
После подтверждения участия вам поступит подробная программа, необходимые контакты и другие организационные детали.
4. Ожидайте начала тура
В определенный день мы встретим участников в точке сбора, после чего отправимся по маршруту инвестиционного тура.
❗ ВАЖНО
Количество мест в группе ограничено. Участие возможно только после подтверждения заявки менеджером Минфина.
Регистрация скоро завершается. Успейте присоединиться — подайте заявку прямо сейчас.
Комментарии