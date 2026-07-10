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10 июля 2026, 10:59 Читати українською

NovaPay зарегистрировал 15 выпуск облигаций на 200 млн грн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала 15-й выпуск корпоративных облигаций NovaPay — серии «О» — общей номинальной стоимостью 200 млн грн.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала 15-й выпуск корпоративных облигаций NovaPay — серии «О» — общей номинальной стоимостью 200 млн грн.

Ценные бумаги доступны для приобретения физическими лицами в мобильном приложении NovaPay. Фиксированная доходность — до 18% годовых, в конце срока NovaPay возвращает инвестору вложенные средства и выплачивает доход на карту.

«Мы последовательно развиваем программу корпоративных облигаций, ведь видим стабильный интерес украинцев к этому инструменту инвестирования. Регистрация нового выпуска позволит нам и в дальнейшем привлекать ресурсы для развития финансовых сервисов и кредитных продуктов компании», — отметила Яна Левада, директор по развитию розничного бизнеса NovaPay.

Стратегию привлечения средств через публичные корпоративные облигации NovaPay реализует с 2023 года. После начала полномасштабного вторжения NovaPay стала первой украинской компанией, открывшей для частных инвесторов возможность вкладывать средства в публичные корпоративные облигации. За это время NovaPay разместил уже 15 выпусков облигаций, два из которых полностью погашены, подтвердив системное выполнение обязательств перед инвесторами.

Владельцами облигаций NovaPay уже стали более 8 тысяч клиентов, а общий портфель превысил 4 млрд грн.

Корпоративные облигации NovaPay имеют кредитный рейтинг uaAA, присвоенный агентством «Стандарт-Рейтинг», — один из наивысших среди небанковских финансовых учреждений Украины. Приобрести облигации серии О можно онлайн в приложении NovaPay. Номинал одной ценной бумаги составляет 1 000 грн.

*Эмитент облигаций — ООО «НоваПей Кредит».

Источник: Минфин
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