НКЦБФР определила, когда компания может законно задержать обнародование инсайдерской информации

С 1 января 2027 года украинские эмитенты ценных бумаг смогут официально откладывать раскрытие инсайдерской информации, но только в четко определенных случаях. НКЦБФР утвердила ориентировочный перечень оснований для такой отсрочки.

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Закон обязывает компании, чьи ценные бумаги торгуются на рынке, немедленно обнародовать инсайдерскую информацию. Имеются в виду какие-либо существенные сведения, способные повлиять на цену акций или облигаций. Но иногда немедленное раскрытие может нанести ущерб самой компании: например, если она ведет чувствительные переговоры, которые могут сорваться из-за утечки.

Именно для таких ситуаций закон предусматривает право отложить раскрытие под свою ответственность компании. Новое постановление НКЦБФР уточняет, когда это допустимо.

Когда можно задержать объявление, а когда невозможно

Список состоит из двух частей.

Ситуации, где отсрочка оправдана:

переговоры о слиянии, поглощении или продаже активов;

привлечение антикризисного финансирования или нового инвестора;

другие случаи, где немедленное раскрытие реально чревато интересами компании.

Вторая часть — ситуации, где отсрочка недопустима, потому что вводит рынок в заблуждение. Например, если компания хочет скрыть данные, противоречащие ее ранее обнародованным прогнозам или заявлениям. В таких случаях задержка раскрытия представляет собой рыночную манипуляцию, а не защиту собственных интересов.

Важно: перечень носит ориентировочный характер. Если ситуация не вписывается ни в один из указанных пунктов, компания все равно может воспользоваться отсрочкой, но должна самостоятельно доказать, что все условия закона соблюдены.

Бремя доказывания лежит на эмитенте акций: решение об отсрочке, его основании и моменте принятия нужно задокументировать и предоставить регулятору после обнародования.

Для банков и других финансовых учреждений правила еще более жесткие: они могут отложить раскрытие только по предварительному согласию НКЦБФР и исключительно в интересах финансовой стабильности государства.

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